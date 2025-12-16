मीशो के शेयर ने किया कमाल, इंट्राडे में पहुंचा 52-वीक हाई पर, अरपबति बने फाउंडर विदित अत्रे

Meesho founder Joins Billionaire club: मीशो के शेयरों ने शेयर बाजार में जोरदार प्रदर्शन करते हुए निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है. बाजार में जारी मजबूती के बीच मंगलवार को मीशो के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और इंट्रा-डे कारोबार के दौरान यह करीब 13 प्रतिशत उछलकर 193.50 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो इसका अब तक का 52-वीक हाई है. एक दिन पहले यानी सोमवार को यह शेयर 170.75 रुपये पर बंद हुआ था. इस तेज उछाल के साथ ही मीशो के संस्थापक विदित अत्रे अब अरबपतियों की सूची में शामिल हो गए हैं.

मीशो के शेयर में बड़ा उछाल

मीशो का आईपीओ पहले ही बाजार में धमाकेदार एंट्री कर चुका था. इसका इश्यू प्राइस 111 रुपये था और लिस्टिंग के समय यह करीब 46 प्रतिशत प्रीमियम के साथ बाजार में उतरा. इसके बाद से शेयर में निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी बनी हुई है. मौजूदा स्तर पर देखें तो इश्यू प्राइस के मुकाबले मीशो का शेयर अब तक करीब 75 प्रतिशत तक चढ़ चुका है, जिससे शुरुआती निवेशकों को शानदार मुनाफा हुआ है.

विदित अत्रे के पास मीशो के करीब 47.25 करोड़ शेयर हैं, जो कंपनी में लगभग 11.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है. मंगलवार को शेयर के इंट्रा-डे हाई स्तर के आधार पर उनकी हिस्सेदारी की कुल वैल्यू करीब 9,128 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गई, जो लगभग 1 अरब डॉलर के बराबर है. इसी वजह से विदित अत्रे अब आधिकारिक तौर पर अरबपतियों की श्रेणी में आ गए हैं.

अत्रे के पास 11.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी

कंपनी के सह-संस्थापक संजीव बर्नवाल के पास भी मीशो के करीब 31.6 करोड़ शेयर हैं. मौजूदा शेयर कीमत के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी की वैल्यू लगभग 6,099 करोड़ रुपये बैठती है. आईपीओ के बाद से लगातार मिल रहे मजबूत लिस्टिंग गेन और निवेशकों के भरोसे ने मीशो को बाजार में चर्चा का केंद्र बना दिया है.

गौरतलब है कि मीशो की शुरुआत साल 2015 में विदित अत्रे और संजीव बर्नवाल ने की थी. यह प्लेटफॉर्म तेजी से देश का बड़ा सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है. मीशो छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए अपने उत्पाद बेचने का अवसर देता है. कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल और तेजी से बढ़ते यूजर बेस की बदौलत मेटा, सॉफ्टबैंक जैसे वैश्विक निवेशकों को भी आकर्षित किया है.

मीशो के शेयरों में आई यह तेजी न सिर्फ कंपनी की मजबूत ग्रोथ स्टोरी को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि निवेशक नए जमाने की टेक और सोशल कॉमर्स कंपनियों पर भरोसा जता रहे हैं. आने वाले समय में कंपनी के बिजनेस विस्तार और वित्तीय प्रदर्शन पर बाजार की नजरें टिकी रहेंगी.

