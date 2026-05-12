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हिंदी न्यूज़बिजनेसमारुति सुजुकी दे रही 4.5 लाख रुपए जीतने का मौका, बस करना होगा ये छोटा सा काम, ऐसे करें अप्लाई

मारुति सुजुकी दे रही 4.5 लाख रुपए जीतने का मौका, बस करना होगा ये छोटा सा काम, ऐसे करें अप्लाई

दिग्गज कार कंपनी मारुति सुजुकी ने DesignXathon 2026 लॉन्च किया है, जिसमें डिज़ाइन स्टूडेंट्स 2036 की Gen Z और Alpha पीढ़ी के लिए फ्यूचर कार कॉन्सेप्ट बनाकर हिस्सा ले सकते हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 12 May 2026 10:35 AM (IST)
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  • 18+ छात्र 13 जुलाई तक nexodes.com पर कर सकते हैं आवेदन।

Maruti Suzuki DesignXathon 2026: देश की बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने अपने खास स्टूडेंट डिजाइन कॉम्पिटिशन DesignXathon 2026 के दूसरे एडिशन की घोषणा की है. इस पहल का उद्देश्य भारत में अगली पीढ़ी के ऑटोमोटिव डिजाइनरों को तैयार करना है और युवाओं को अपनी रचनात्मक सोच दिखाने का बड़ा मंच देना है.

कौन ले सकता है हिस्सा?

कंपनी के मुताबिक, यह प्रतियोगिता भारत में मौजूद भारतीय और ग्लोबल डिज़ाइन संस्थानों के छात्रों के लिए है. इसमें छात्र फ्यूचर की मोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपने नए और यूनिक कार डिजाइन कॉन्सेप्ट जमा कर सकते हैं. इस बार प्रतियोगिता में छात्रों को ऐसी कार की कल्पना करनी होगी, जिसे Gen Z और Alpha पीढ़ी के लोग साल 2036 में खरीदना पसंद करें. कंपनी एंट्रीज का मूल्यांकन फ्यूचर की जरूरतों को ध्यान में रखकर करेगी.

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किन बातों पर होगा मूल्यांकन?

एंट्रीज का चयन कई खास मानकों के आधार पर किया जाएगा. इनमें शामिल हैं...

  • गाड़ी की सही कैटेगरी का चुनाव
  • युवाओं की लाइफस्टाइल से उसकी प्रासंगिकता
  • पर्यावरण के अनुकूल फीचर्स
  • डिजाइन और टेक्नोलॉजी का बेहतर तालमेल

विजेताओं को क्या मिलेगा?

इस प्रतियोगिता में जीतने वालों को कई शानदार मौके मिलेंगे जैसे...

  • 4.5 लाख रुपये का नकद इनाम
  • साथ ही Maruti Suzuki के साथ 6 महीने की इंटर्नशिप
  • टॉप 25 टीमों को एक्सपर्ट्स से मेंटरशिप

कंपनी के CEO ने क्या कहा?

Hisashi Takeuchi ने कहा कि ऑटोमोटिव डिजाइन केवल गाड़ी को आकर्षक बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इनोवेशन और नए विचारों का मेल है, जो ग्राहकों की पसंद को प्रभावित करता है.

पहले एडिशन को मिला था शानदार रिस्पॉन्स

कंपनी के मुताबिक, DesignXathon के पहले एडिशन में

  • 70 डिजाइन संस्थानों ने हिस्सा लिया.
  • 400 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया.
  • फिलहाल 8 छात्र कंपनी की डिज़ाइन टीम के साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं.

DesignXathon 2026 में ऐसे करें आवेदन

Maruti Suzuki के DesignXathon 2026 के  रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया  11 मई 2026 से शुरू हो चुकी है. जो भी छात्र इसमें हिस्सा लेना चाहता है वह इन स्टेप्स को फॉलो करें.

  • सबसे पहले इसके ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं nexodes.com पर लॉग इन करें.
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें.
  • Apply Now या Register पर क्लिक कर नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर भरें.
  • फिर अपने कॉलेज की डिटेल्स भरें.
  • अपने Design School/College की जानकारी दर्ज करें.
  • थीम को समझें 2026 की Gen Z और Alpha पीढ़ी के लिए इनोवेटिव और सस्टेनेबल गाड़ी कॉन्सेप्ट तैयार करें.
  • इसके बाद अपना डिजाइन तैयार करें. स्केच या डिजिटल मॉडल बनाकर PDF या इमेज फॉर्मेट में सेव करें.
  • डिजाइन फाइल के साथ Concept Note पोर्टल पर अपलोड करें.
  • इसके बाद सभी जानकारी चेक करने के बाद फॉर्म सबमिट करें. इसके बाद आपको ईमेल पर कंफर्मेशन मिलेगा.
  • इस प्रतियोगिता में 18 साल से ऊपर के छात्र ही अप्लाई कर सकते हैं.
  • ध्यान रखें एंट्री 13 जुलाई 2026 तक जमा करनी होगी.

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खास बातें

  • आप अकेले या फिर 2 लोगों की टीम बनाकर हिस्सा ले सकते हैं.
  • टॉप 25 टीमों को डिजाइन एक्सपर्ट्स से ट्रेनिंग मिलेगी.
  • विजेताओं को 4.5 लाख तक का कैश प्राइज मिलेगा.

Published at : 12 May 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Business News Maruti Suzuki Design Xathon Student Design Competition
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