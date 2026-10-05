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हिंदी न्यूज़बिजनेसMankind Pharma का ऐलान, flydubai के पायलट स्मित मच्छार को देगी 1 करोड़ रुपए

Mankind Pharma का ऐलान, flydubai के पायलट स्मित मच्छार को देगी 1 करोड़ रुपए

फ्लाईदुबई एयरलाइंस के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार ने संकट के दौरान सूझबूझ से विमान और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की, उनकी बहादुरी के सम्मान में Mankind Pharma परिवार को पूरे 1 करोड़ रुपये देगी.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 05 Oct 2026 10:08 AM (IST)
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कभी-कभी कुछ मिनटों का फैसला सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है. फ्लाईदुबई की एक उड़ान में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जब विमान के भीतर अचानक हालात बेहद गंभीर हो गए.

इस मुश्किल परिस्थिति में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार ने घबराने के बजाय विमान और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी. उनकी इसी हिम्मत के सम्मान में अब मेनकाइंड फार्मा ने 1 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है.

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उड़ान के दौरान बिगड़ गए हालात

यह घटना 30 सितंबर की फ्लाईदुबई उड़ान FZ1073 से संबंधित है. विमान दुबई से तेल अवीव के लिए रवाना हुआ था, सफर के दौरान कॉकपिट में ऐसी स्थिति बनी, जिसने पूरी उड़ान की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया. रिपोर्टस के अनुसार, सह-पायलट ने कैप्टन मच्छार पर हमला कर दिया था.

ऐसे समय में जब खुद पायलट की सुरक्षा खतरे में थी, मच्छार ने विमान पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश जारी रखी. स्थिति को संभालना आसान नहीं था, क्योंकि विमान आसमान में था और उसमें बड़ी संख्या में यात्री सवार थे.

यात्रियों को सुरक्षित निकालना बनी पहली प्राथमिकता

कैप्टन मच्छार ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाबी हासिल की. इसके बाद केबिन क्रू और यात्रियों को स्थिति पर काबू पाने में मदद मिली. विमान को आगे सऊदी अरब के तबुक की तरफ मोड़ा गया. आखिरकार विमान को सुरक्षित जमीन पर उतार लिया गया. इस पूरे घटनाक्रम में पायलट की समझदारी और तत्काल लिए गए फैसलों को बेहद महत्वपूर्ण माना गया.

प्रधानमंत्री मोदी ने भी की तारीफ

घटना के बाद कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की चर्चा तेजी से होने लगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय पायलट के साहस की प्रशंसा की. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी उनके प्रयासों को सराहा. 

मेनकाइंड फार्मा ने किया बड़ा ऐलान

कैप्टन मच्छार की बहादुरी को देखते हुए मेनकाइंड फार्मा ने उनके परिवार को पूरे 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव जुनेजा ने इस सहायता की जानकारी दी.

कंपनी का मानना है कि संकट की घड़ी में यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना असाधारण जिम्मेदारी और साहस का उदाहरण है. इसी भावना के साथ कंपनी ने आर्थिक सहयोग के जरिए कैप्टन मच्छार और उनके परिवार के प्रति सम्मान जताने का फैसला किया है.

एक फैसले ने बदल दिया पूरा घटनाक्रम

फ्लाइट में पैदा हुई इस आपात स्थिति के बीच कैप्टन मच्छार के फैसलों ने संभावित बड़े हादसे को टालने में अहम भूमिका निभाई. यही वजह है कि उनकी बहादुरी अब सिर्फ विमानन जगत ही नहीं, बल्कि देशभर में चर्चा का विषय बनी हुई है.

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
FlyDubai Captain Smit Machchhar
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