Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससोमवार की सुबह कितने का मिल रहा है गैस सिलेंडर? जानें एलपीजी के ताजा रेट

सोमवार की सुबह कितने का मिल रहा है गैस सिलेंडर? जानें एलपीजी के ताजा रेट

आज एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम महंगे हुए कि सस्ते, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के साथ- साथ 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर तक की रेट लिस्ट दी गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 05 Oct 2026 08:12 AM (IST)
Preferred Sources

आज 5 अक्टूबर, सोमवार का दिन है. आज के दिन सुबह- सुबह एलपीजी गैस सिलेंडर कितने रुपए में मिल रहा है, इसकी बारे में आप यहां से जान सकते हैं. वैसे भी इन दिनों एलपीजी के भाव में काफी उतार- चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में आज इसके दाम में कितना बदलाव हुआ है, ये यहां बताया गया है. यहां घरेलू ही नहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी हैं. ये रेट देखकर आपको आज की गैस बुकिंग में मदद मिलने वाली है और आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा. 

शहर अनुसार, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम- 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
जीएसटी काउंसिल की बैठक बुधवार को, छोटे कारोबारियों को मिल सकती है बड़ी राहत
जीएसटी काउंसिल की बैठक बुधवार को, छोटे कारोबारियों को मिल सकती है बड़ी राहत
बिजनेस
सोमवार को बैंक बंद हैं या खुले हैं? जानें इस हफ्ते RBI ने किस-किस दिन दी है छुट्टी
सोमवार को बैंक बंद हैं या खुले हैं? जानें इस हफ्ते RBI ने किस-किस दिन दी है छुट्टी
बिजनेस
Elon Musk का बड़ा फैसला! SpaceXAI का नाम अब होगा SpaceXSI, जानें ट्रंप से क्या है कनेक्शन
Elon Musk का बड़ा फैसला! SpaceXAI का नाम अब होगा SpaceXSI, जानें ट्रंप से क्या है कनेक्शन
बिजनेस
आज 5 अक्टूबर को कहीं बढ़ तो नहीं गए पेट्रोल-डीजल के दाम? चेक करें रेट
आज 5 अक्टूबर को कहीं बढ़ तो नहीं गए पेट्रोल-डीजल के दाम? चेक करें रेट
शहर का नाम घरेलू सिलेंडर के रेट
दिल्ली 942 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
कोलकाता  968 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
बेंगलुरु 944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
हैदराबाद 994 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
चेन्नई 957.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
कटक 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
कोयंबटूर  959.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
रांची  1,010.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम

शहर अनुसार, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम- 

शहर का नाम कमर्शियल सिलेंडर के रेट 
दिल्ली 2,810 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
मुंबई 2,763.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कोलकाता  2,946.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
बेंगलुरु 2,893.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
हैदराबाद 3,058.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
चेन्नई 2,978.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कटक 2,947.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कोयंबटूर  3,002.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
रांची  2,988 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

गैस सिलेंडर की बुकिंग कैसे की जाती है? 
अगर आपको गैस सिलेंडर की बुकिंग करनी है तो आपको सबसे पहले अपने पंजीकृत (रजिस्टर्ड) मोबाइल नंबर से गैस कंपनी के नंबर पर कॉल करना है. अगर इंडेन एजेंसी का गैस इस्तेमाल करते हैं तो 8454955 पर कॉल कर सकते हैं.

वहीं, व्हॉट्सअप के जरिए अगर आपको बुकिंग करनी है तो आप अपनी एजेंसी के नंबर (जैसे इंडेन गैस- 7588888824 और HP- 92222 01122, भारत गैस- 1800 22 4344) पर Hi लिखकर मेन्यू में रिफिल बुकिंग पर क्लिक करें. यहां पर आप कंज्यूमर आईडी डालकर अपना गैस बुक कर सकते हैं. 

सोमवार को बैंक बंद हैं या खुले हैं? जानें इस हफ्ते RBI ने किस-किस दिन दी है छुट्टी

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 08:12 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
जीएसटी काउंसिल की बैठक बुधवार को, छोटे कारोबारियों को मिल सकती है बड़ी राहत
जीएसटी काउंसिल की बैठक बुधवार को, छोटे कारोबारियों को मिल सकती है बड़ी राहत
बिजनेस
सोमवार को बैंक बंद हैं या खुले हैं? जानें इस हफ्ते RBI ने किस-किस दिन दी है छुट्टी
सोमवार को बैंक बंद हैं या खुले हैं? जानें इस हफ्ते RBI ने किस-किस दिन दी है छुट्टी
बिजनेस
Elon Musk का बड़ा फैसला! SpaceXAI का नाम अब होगा SpaceXSI, जानें ट्रंप से क्या है कनेक्शन
Elon Musk का बड़ा फैसला! SpaceXAI का नाम अब होगा SpaceXSI, जानें ट्रंप से क्या है कनेक्शन
बिजनेस
आज 5 अक्टूबर को कहीं बढ़ तो नहीं गए पेट्रोल-डीजल के दाम? चेक करें रेट
आज 5 अक्टूबर को कहीं बढ़ तो नहीं गए पेट्रोल-डीजल के दाम? चेक करें रेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR पर बढ़ा बवाल! ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर SC में सुनवाई आज
SIR पर बढ़ा बवाल! ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर SC में सुनवाई आज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ BJP में मंच पर नाम न पुकारने पर बवाल, नेता और जिलाध्यक्ष में हाथापाई
आजमगढ़ BJP में मंच पर नाम न पुकारने पर बवाल, नेता और जिलाध्यक्ष में हाथापाई
इंडिया
एशियन गेम्स: खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर PM मोदी की प्रतिक्रिया, बोले- 'आपने देश को...'
एशियन गेम्स: खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर PM मोदी की प्रतिक्रिया, बोले- 'आपने देश को...'
टेलीविजन
KKK15 Winner: 'खतरों के खिलाड़ी 15' के विनर बने अविनाश मिश्रा, ट्रॉफी के साथ घर ले गए इतनी प्राइज मनी
'खतरों के खिलाड़ी 15' के विनर बने अविनाश मिश्रा, ट्रॉफी के साथ घर ले गए इतनी प्राइज मनी
क्रिकेट
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
दिल्ली NCR
दिल्ली में अक्टूबर की गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी, आज 37 डिग्री तक पहुंचेगा पारा
दिल्ली में अक्टूबर की गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी, आज 37 डिग्री तक पहुंचेगा पारा
इंडिया
जस्टिस भुइयां के बयान से विपक्ष को मिला नया हथियार, कहा- 'CEC हुए एक्सपोज' | बड़ी बातें
जस्टिस भुइयां के बयान से विपक्ष को मिला नया हथियार, कहा- 'CEC हुए एक्सपोज' | बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मौसम का यू टर्न! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
यूपी में मौसम का यू टर्न! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget