सोमवार की सुबह कितने का मिल रहा है गैस सिलेंडर? जानें एलपीजी के ताजा रेट

आज 5 अक्टूबर, सोमवार का दिन है. आज के दिन सुबह- सुबह एलपीजी गैस सिलेंडर कितने रुपए में मिल रहा है, इसकी बारे में आप यहां से जान सकते हैं. वैसे भी इन दिनों एलपीजी के भाव में काफी उतार- चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में आज इसके दाम में कितना बदलाव हुआ है, ये यहां बताया गया है. यहां घरेलू ही नहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी हैं. ये रेट देखकर आपको आज की गैस बुकिंग में मदद मिलने वाली है और आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा.

शहर अनुसार, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम-

शहर का नाम घरेलू सिलेंडर के रेट दिल्ली 942 रुपए प्रति 14 किलोग्राम मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम कोलकाता 968 रुपए प्रति 14 किलोग्राम बेंगलुरु 944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम हैदराबाद 994 रुपए प्रति 14 किलोग्राम चेन्नई 957.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम कटक 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम कोयंबटूर 959.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम रांची 1,010.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम

शहर अनुसार, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम-

शहर का नाम कमर्शियल सिलेंडर के रेट दिल्ली 2,810 रुपए प्रति 19 किलोग्राम मुंबई 2,763.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम कोलकाता 2,946.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम बेंगलुरु 2,893.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम हैदराबाद 3,058.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम चेन्नई 2,978.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम कटक 2,947.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम कोयंबटूर 3,002.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम रांची 2,988 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

गैस सिलेंडर की बुकिंग कैसे की जाती है?

अगर आपको गैस सिलेंडर की बुकिंग करनी है तो आपको सबसे पहले अपने पंजीकृत (रजिस्टर्ड) मोबाइल नंबर से गैस कंपनी के नंबर पर कॉल करना है. अगर इंडेन एजेंसी का गैस इस्तेमाल करते हैं तो 8454955 पर कॉल कर सकते हैं.

वहीं, व्हॉट्सअप के जरिए अगर आपको बुकिंग करनी है तो आप अपनी एजेंसी के नंबर (जैसे इंडेन गैस- 7588888824 और HP- 92222 01122, भारत गैस- 1800 22 4344 ) पर Hi लिखकर मेन्यू में रिफिल बुकिंग पर क्लिक करें. यहां पर आप कंज्यूमर आईडी डालकर अपना गैस बुक कर सकते हैं.

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