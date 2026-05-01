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हिंदी न्यूज़बिजनेस1 मई को बैंकों में 'तालाबंदी', इंटरनेशनल वर्कर्स डे पर छुट्टी, लेकिन डिजिटल बैंकिंग से मिलेगी राहत

1 मई को बैंकों में 'तालाबंदी', इंटरनेशनल वर्कर्स डे पर छुट्टी, लेकिन डिजिटल बैंकिंग से मिलेगी राहत

Labour Day 2026: भारत में हर साल 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस मौके पर कई जगहों पर छुट्टियां होती हैं. तो आइये बताते हैं इस दिन बैंक बंद रहने पर आपके जरूरी वित्तीय काम होंगे या नहीं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 01 May 2026 12:30 PM (IST)
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Labour Day Bank Holiday 2026: 1 मई को हर साल मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसे मजदूरों और कामगारों के सम्मान में International Workers Day भी कहा जाता है. यह दिन मजदूरों के अधिकारों और उनके योगदान को याद करने का अवसर होता है. इस दिन भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में सार्वजनिक अवकाश रहता है. ऐसे में लोगों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि इस दिन बैंक बंद रहेगा या खुला. तो आइये जानते हैं कि मजदूर दिवस के दिन बैंक की सुविधाएं बंद रहेंगी या चालू रहेंगी.

1 मई यानी आज देशभर में मजदूर दिवस के अवसर पर बैंकों के शटर बंद हैं, लेकिन आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि जरूरी वित्तीय काम पूरी तरह ठप नहीं हुए हैं. बदलते डिजिटल दौर में बैंकिंग अब सिर्फ शाखाओं तक सीमित नहीं रह गई है, जिससे छुट्टी के दिन भी कई काम आसानी से निपटाए जा सकते हैं.

देश के ज्यादातर शहरों में आज बैंक सेवाएं बंद

1 मई 2026 को मजदूर दिवस के कारण देश के प्रमुख शहरों में बैंक बंद रहे. अगरतला, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा जैसे शहरों में बैंकिंग सेवाएं शाखा स्तर पर उपलब्ध नहीं रहीं.

छुट्टी के बावजूद डिजिटल बैंकिंग बनी सहारा

हालांकि बैंक बंद होने से ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पूरी तरह सक्रिय हैं. इनकी मदद से पैसे भेजना, बिल भुगतान करना या बैलेंस चेक करना जैसे काम बिना किसी रुकावट के किए जा सकते हैं. वहीं कैश की जरूरत को एटीएम से पूरा कर सकते हैं, जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. कुल मिलाकर देखा जाएं तो जरूरी काम चलते रहते हैं, जबकि बाकी जगह छुट्टियां रहती हैं. 

Published at : 01 May 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Holiday Bank Holiday Labour Day Majdoor Diwas
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