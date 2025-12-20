अगले सप्ताह SME से लेकर मेनबोर्ड तक IPO की बहार, 750 करोड़ जुटाने उतरेगी 11 कंपनियां
भारतीय शेयर मार्केट में सोमवार 22 दिसंबर, 2025 से शुरू हो रहे कारोबारी सप्ताह में SME सेगमेंट की कई कंपनियों का आईपीओ आने वाला हैं.11 कंपनियां बाजार से करीब 750 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी.
Upcoming IPOs India December 2025: भारतीय शेयर मार्केट में सोमवार 22 दिसंबर, 2025 से शुरू हो रहे कारोबारी सप्ताह में SME सेगमेंट की कई कंपनियों का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) आने वाला हैं. आने वाले सप्ताह में 11 कंपनियां बाजार से करीब 750 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी.
जिससे शेयर बाजार निवेशकों में हलचल देखने को मिल सकती हैं. साथ ही गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशियलिटी का मेनबोर्ड आईपीओ भी बाजार में आने को तैयार है. आइए जानते हैं, कौन-कौन सी कंपनियां अपना आईपीओ ला रही है?
गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशियलिटी आईपीओ
हेल्थकेयर सेक्टर से संबंध रखने वाली गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशियलिटी अपने आईपीओ से करीब 251 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी. 22 दिसंबर को निवेशकों के लिए आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा.
ग्रे मार्केट में कंपनी शेयरों के प्रदर्शन की बात करें तो, यह अपने अपर प्राइस बैंड 114 रुपये के मुकाबले करीब 7 प्रतिशत की तेजी पर ट्रेड कर रहे हैं. जिसके कारण निवेशकों के बीच आईपीओ को लेकर सकारात्मकता का माहौल बना हुआ है. कंपनी मल्टीस्पेशलिटी अस्पतालों का नेटवर्क चलाती है. कंपनी आईपीओ से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कंपनी विस्तार में करने वाली है.
SME सेगमेंट की ये कंपनियां लाएंगी अपना आईपीओ
एसएमई सेगमेंट में अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज, डाचेपल्ली पब्लिशर्स और EPW इंडिया, एडमैच सिस्टम्स, बाई काकाजी पॉलीमर्स, धारा रेल प्रोजेक्ट्स, सुंदरेक्स ऑयल, श्याम धानी इंडस्ट्रीज, नांता टेक कंपनी के आईपीओ लॉन्च होने को तैयार है. बाई काकाजी पॉलिमर्स बाजार से करीब 105 रुपये जुटाने का प्रयास करेगी.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
