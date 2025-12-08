Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Meesho IPO Allotment Status: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो के आईपीओ की आज अलॉटमेंट होगी. इस अलॉटमेंट को लेकर निवेशकों के बीच बहुत बेसब्री हैं. कंपनी की ओर से आईपीओ का इश्यू साइज 5,421.20 करोड़ रुपये तय किया गया था. निवेशकों ने जमकर आईपीओ पर बोली लगाई थी.

आईपीओ को 79 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब किया गया था. कंपनी ने 4,250 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किए हैं. वहीं ऑफर फॉर सेल के तहत 1,171.20 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं.

मीशो आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस

सोमवार के कारोबारी दिन के शेयरों के अलॉटमेंट के बाद कल यानी मंगलवार को डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे. 10 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग होनी है. इसके बाद से निवेशक सामान्य ट्रेडिंग कर पाएंगे. अगर आपने भी आईपीओ पर अपना दांव लगाया था तो, इस तरह से अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं....

1. BSE वेबसाइट पर ऐसे चेक करें मीशो की अलॉटमेंट

आप BSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपनी मीशो लिमिटेड की अलॉटमेंट स्थिति आसानी से देख सकते हैं. सबसे पहले बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. यहां इश्यू प्रकार में इक्विटी चुनें और फिर इश्यू नाम में मीशो लिमिटेड पर क्लिक करें.

इसके बाद आप अपना आवेदन नंबर या पैन नंबर दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें. कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपको शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं.

2. MUFg Intime India के जरिए चेक करें अलॉटमेंट

MUFg Intime India की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी मीशो की अलॉटमेंट स्थिति देख सकते हैं. होमपेज पर मौजूद आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस सेक्शन खोलें और ड्रॉपडाउन सूची में से मीशो लिमिटेड पर क्लिक करें.

इसके बाद अपना पैन नंबर, आवेदन संख्या या डीमैट अकाउंट आईडी में से कोई एक जानकारी दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करें. कुछ ही समय में यह दिख जाएगा कि आपको शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

