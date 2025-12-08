हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसIpoमीशो IPO अलॉटमेंट आज हो सकता है फाइनल, निवेशकों की बढ़ी धड़कनें, कुछ मिनटों में ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

मीशो IPO अलॉटमेंट आज हो सकता है फाइनल, निवेशकों की बढ़ी धड़कनें, कुछ मिनटों में ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो के आईपीओ की आज अलॉटमेंट होगी. इस अलॉटमेंट को लेकर निवेशकों के बीच बहुत बेसब्री हैं. आप इस तरह से अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 08 Dec 2025 02:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Meesho IPO Allotment Status: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो के आईपीओ की आज अलॉटमेंट होगी. इस अलॉटमेंट को लेकर निवेशकों के बीच बहुत बेसब्री हैं. कंपनी की ओर से आईपीओ का इश्यू साइज 5,421.20 करोड़ रुपये तय किया गया था. निवेशकों ने जमकर आईपीओ पर बोली लगाई थी.

आईपीओ को 79 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब किया गया था. कंपनी ने 4,250 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किए हैं. वहीं ऑफर फॉर सेल के तहत 1,171.20 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं. 

 मीशो आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस

सोमवार के कारोबारी दिन के शेयरों के अलॉटमेंट के बाद कल यानी मंगलवार को डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे. 10 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग होनी है. इसके बाद से निवेशक सामान्य ट्रेडिंग कर पाएंगे. अगर आपने भी आईपीओ पर अपना दांव लगाया था तो, इस तरह से अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं....

1. BSE वेबसाइट पर ऐसे चेक करें मीशो की अलॉटमेंट

आप BSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपनी मीशो लिमिटेड की अलॉटमेंट स्थिति आसानी से देख सकते हैं. सबसे पहले बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. यहां इश्यू प्रकार में इक्विटी चुनें और फिर इश्यू नाम में मीशो लिमिटेड पर क्लिक करें.

इसके बाद आप अपना आवेदन नंबर या पैन नंबर दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें. कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपको शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं.

2. MUFg Intime India के जरिए चेक करें अलॉटमेंट

MUFg Intime India की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी मीशो की अलॉटमेंट स्थिति देख सकते हैं. होमपेज पर मौजूद आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस सेक्शन खोलें और ड्रॉपडाउन सूची में से मीशो लिमिटेड पर क्लिक करें.

इसके बाद अपना पैन नंबर, आवेदन संख्या या डीमैट अकाउंट आईडी में से कोई एक जानकारी दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करें. कुछ ही समय में यह दिख जाएगा कि आपको शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: डॉलर के सामने कराहते रुपये में क्या आने वाली है मजबूती? यूएस फेड पर टिकी नजरें

Published at : 08 Dec 2025 01:52 PM (IST)
Tags :
Meesho IPO Allotment Status How To Check IPO Allotment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
राजस्थान
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
इंडिया
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: Vande Mataram पर चर्चा के दौरान PM Modi ने किसे कही ये बात | Congress
Parliament Winter Session: कविता के जरिए PM Modi ने बताया Vande Mataram का महत्व | BJP | Congress
Parliament Winter Session: Vande Mataram पर चर्चा के बीच किसका हालचाल पूछने लगे PM Modi? | BJP
Parliament Winter Session: '150वीं वर्षगांठ का साक्षी..., वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले PM Modi |
Parliament Winter Session: लोकसभा में इंडिगो संकट को लेकर हंगामा | indigo crisis | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
राजस्थान
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
इंडिया
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
ओटीटी
Kaantha OTT Release Date: 'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे दुलकर सलमान की ये फिल्म
'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
नौकरी
Metro Jobs: इस शहर की मेट्रो ट्रेन में निकली वैकेंसी, होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ऐसे करें Apply
Metro Jobs: इस शहर की मेट्रो ट्रेन में निकली वैकेंसी, होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ऐसे करें Apply
यूटिलिटी
घर बैठे ऐसे बनाएं अपना आयुष्मान कार्ड, ये है आसान प्रोसेस
घर बैठे ऐसे बनाएं अपना आयुष्मान कार्ड, ये है आसान प्रोसेस
जनरल नॉलेज
Vande Mataram Debate: आजादी की लड़ाई में किसने शुरू किया था 'वंदे मातरम' नाम का अखबार? पीएम मोदी ने संसद में सुनाया किस्सा
आजादी की लड़ाई में किसने शुरू किया था 'वंदे मातरम' नाम का अखबार? पीएम मोदी ने संसद में सुनाया किस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget