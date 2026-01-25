क्रिप्टो बाजार में हाहाकार! बिटकॉइन ETF से 1.72 बिलियन की निकासी, निवेशकों को लगा झटका

Crypto Market Fall: वैश्विक स्तर पर चल रही अनिश्चितताओं का असर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी देखने को मिल रहा है. इस सप्ताह बिटकॉइन समेत दूसरे क्रिप्टो करेंसी के भाव में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों और बयानों ने इन उतार-चढ़ाव को हवा दी है. हाल ही में ट्रंप ने कनाडा पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी है.

आंकड़ों की बात करें तो, आखिरी 5 दिनों में बिटकॉइन ईटीएफ से 1.72 बिलियन डॉलर और इथेरियम ईटीएफ से 611 मिलियन डॉलर की जबरदस्त निकासी देखने को मिली है. जिससे कारण क्रिप्टो करेंसी बाजार लगातार दबाव महसूस कर रहा है. इन गिरावटों से निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है. आइए जानते हैं, बिटकॉइन समेत दूसरे क्रिप्टो करेंसी का हाल.....

बिटकॉइन का हाल

कॉइनमार्केट कैप के अनुसार, 25 जनवरी की सुबह करीब 11:15 बजे बिटकॉइन 88,774 डॉलर पर कारोबार कर रहा था. आंकड़ों के अनुसार, पिछले 7 दिनों में इसमें 6.74 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है. वहीं, आखिरी 24 घंटे में यह करीब 1 फीसदी तक फिसल गया है.

दावोस में अमेरिकी सरकार और ग्रीनलैंड के बीच उपजे विवाद पर ट्रंप की नरमी के बाद बिटकॉइन की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी. हालांकि, पिछले 5 दिनों से बिटकॉइन ईटीएफ से लगातार निकासी की जा रही है. जिससे इसकी कीमतों में दबाव देखने को मिल रहा है.

टीथर, एथेरियम और बीएनबी का हाल

मौजूदा समय में टीथर की कीमत करीब 0.9985 डॉलर है और पिछले 7 दिनों में इसमें लगभग 0.11 फीसदी की हल्की गिरावट दर्ज की गई है. जिससे यह लगभग स्थिर बना हुआ है. वहीं, एथेरियम इस समय 2,939.61 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है और बीते एक हफ्ते में इसमें करीब 11.34 प्रतिशत की गिरावट आई है.

दूसरी ओर, बीएनबी की कीमत लगभग 879.43 डॉलर है और पिछले 7 दिनों में इसमें करीब 7.19 फीसदी की कमजोरी देखने को मिली है. इन तीनों क्रिप्टो कॉइन पर हाल के दिनों में बाजार के दबाव का असर साफ नजर आ रहा है.

सोलाना और डॉजकॉइन की स्थिति

सोलाना की मौजूदा कीमत करीब 126.48 डॉलर है और पिछले 7 दिनों में इसमें लगभग 11.38 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, डॉजकॉइन इस समय करीब 0.1231 डॉलर पर कारोबार कर रहा है और बीते एक हफ्ते में इसमें लगभग 10.31 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है.



डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Gold Price Today: सोने की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानिए 25 जनवरी को आपके शहर में किस रेट पर बिक रहा सोना