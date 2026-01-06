हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसIpo2026 का पहला IPO: 81 रुपये के शेयर पर निवेशकों की नजर, GMP ने बढ़ाया उत्साह

2026 का पहला IPO: 81 रुपये के शेयर पर निवेशकों की नजर, GMP ने बढ़ाया उत्साह

साल 2026 का पहला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) निवेशकों के लिए दस्तक देने को तैयार है.  गैबियन टेक्नोलॉजीज का पब्लिक इश्यू आज यानी मंगलवार 6 जनवरी से खुल रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 06 Jan 2026 07:23 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gabion Technologies IPO: साल 2026 का पहला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) निवेशकों के लिए दस्तक देने को तैयार है.  गैबियन टेक्नोलॉजीज का पब्लिक इश्यू आज यानी मंगलवार 6 जनवरी से खुल रहा है. निवेशक 8 जनवरी तक इस पर दांव लगा सकेंगे.  

ग्रे मार्केट में कंपनी शेयरों के हाल की बात करें तो, कंपनी शेयर निवेशकों के लिए अच्छा संकेत दे रहे हैं. कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 37 फीसदी से ज्यादा प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. कंपनी आईपीओ के जरिए बाजार से 29 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करने वाली है. आइए जानते हैं, GMP समेत दूसरी जानकारियां.....

आईपीओ प्राइस और संभावित लिस्टिंग गेन

गैबियन टेक्नोलॉजीज ने आईपीओ के तहत एक शेयर की कीमत 81 रुपये तय की है.  ग्रे मार्केट में कंपनी शेयर करीब 30 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं. मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) से तुलना करें तो शेयर की लिस्टिंग करीब 111 रुपये के आसपास हो सकती है.

शेयर 13 जनवरी 2026 को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने की उम्मीद की जा रही है.

आम निवेशकों को 2,59,200 रुपये का करना होगा निवेश

गैबियन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट पर अपना दांव लगा सकते हैं. 2 लॉट में कंपनी 3200 शेयर ऑफर कर रही है. जिसकी कुल वैल्यू 2,59,200 रुपये होते है. यानी आम निवेशकों को आईपीओ पर दांव लगाने के लिए कम से कम इतनी रकम खर्च करनी होगी.

आईपीओ से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल गैबियन टेक्नोलॉजीज अपने रोजमर्रा के कामकाज और प्लांट व मशीनरी खरीदने जैसी जरूरी निवेश जरूरतों को पूरा करने में करेगी.

कब हुई कंपनी की शुरुआत?

कंपनी की शुरुआत फरवरी 2008 में हुई थी. गैबियन टेक्नोलॉजीज स्टील गैबियंस बनाने का काम करती है. कंपनी भारत समेत बहुत से देशों में जियोसिंथेटिक्स, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ग्राउंड इम्पूवमेंट सर्विसेज देती है.   

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 06 Jan 2026 07:23 AM (IST)
