Companies Announcing Quarterly Results: सोमवार यानी 12 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे कारोबारी सप्ताह में कई कंपनियां अपने तिमाही नतीजे पेश करने वाली हैं. जिनका असर शेयर बाजार की आगे की दिशा पर पड़ सकता है. शेयर बाजार में अर्निंग्स सीजन की शुरुआत हो चुकी हैं.

एनएसई और बीएसई में लिस्टेड कंपनियां वित्तीय वर्ष 2025-26 की अक्टूबर–दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर रही हैं. ऐसे में निवेशकों की नजर आने वाले कंपनियों के नतीजों पर टिकी होगी. अगले सप्ताह बाजार का पूरा फोकस कुछ बड़ी लार्जकैप कंपनियों के प्रदर्शन पर रहने की संभावना है.

खासतौर पर निफ्टी की दिग्गज आईटी कंपनियां पर सबकी नजर हो सकती है. अगले हफ्ते कुल 18 कंपनियां अपने अक्टूबर–दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित करेंगी. जिनमें मुख्य तौर पर इंफोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है. आइए जानते हैं, कौन-कौन सी कंपनियों के तिमाही नतीजें आ सकते है....

इस सप्ताह जारी होने वाले है इन कंपनियों के तिमाही नतीजे

इस सप्ताह कई कंपनियां अपनी सितंबर तिमाही के नतीजे जारी करने वाली हैं. इस लिस्ट में Ace Edutrend Ltd, Anand Rathi Wealth Ltd, Continental Chemicals Ltd (NDA), Continental Securities Ltd, G. G. Automotive Gears Ltd, GTPL Hathway Ltd, Gujarat Hotels Ltd, HCL Technologies Ltd, Lotus Chocolate Company Ltd, Reliance Industries, Netlink Solutions (India) Ltd, OK Play India Ltd, Premier Polyfilm Ltd (NDA), Puretrop Fruits Ltd और Tierra Agrotech Ltd शामिल हैं.

HCL Tech डिविडेंड पर निवेशकों की नजर

आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी HCL Technologies तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ शेयरधारकों को डिविडेंड का तोहफा भी दे सकती है. कंपनी ने एक्सचेंज को दी गई सूचना में बताया है कि 12 जनवरी 2026 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक रखी गई है. जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए चौथे अंतरिम डिविडेंड पर चर्चा हो सकती है.

