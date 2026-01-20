गिरकर संभल नहीं पा रहा शेयर बाजार, आज भी कमजोर रही शुरुआत; सेंसेक्स-निफ्टी दोनों फिसले

Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को आई गिरावट का सिलसिला आज भी जारी रहा. मंगलवार को बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी दोनों फ्लैट नोट पर खुले. बीएसई का 30 शेयरों वाला बेचमार्क इंडेक्स 0.05 परसेंट लुढ़ककर 83207 पर खुला, जबकि निफ्टी भी 0.02 परसेंट की गिरावट के साथ 25580 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की. ब्रॉडर मार्केट में भी हल्का दबाव देखा गया, जिसमें निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.14 परसेंट और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.25 परसेंट तक गिरा.

फूंक-फूंक कर कदम रख रहे निवेशक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड समझौते के विरोध में खड़े आठ यूरोपीय देशों पर 10 परसेंट टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 1 फरवरी से लागू होगा और जून से बढ़कर 25 परसेंट हो जाएगा. ट्रंप के इस फैसले का शेयर बाजार पर दबाव है. साथ ही निवेशकों को अमेरिका के टैरिफ लगाए गए यूरोपीय देशों के पलटवार का भी इंतजार हैं इसलिए बाजार में सतर्कता का माहौल है.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा, "बाजार में उतार-चढ़ाव निकट भविष्य में तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक ग्रीनलैंड टैरिफ पर अमेरिका-यूरोप के बीच गतिरोध के बारे में कुछ स्पष्टता नहीं आ जाती. चूंकि दोनों पक्षों ने अपना रुख कड़ा कर लिया है इसलिए अनिश्चितता कुछ समय तक बनी रहेगी. अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप टैरिफ पर फैसला राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जाता है, तो आज एक नया डेवलपमेंट होने की संभावना है. लेकिन इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि फैसला आज ही आएगा. अगर ऐसा होता है, तो फैसला रातों-रात पूरा परिदृश्य बदल सकता है."

एशियाई बाजार का हाल

मंगलवार को ज्यादातर एशियाई बाजारों का रूख कमजोर नजर आया. जापान का निक्केई 225 करीब 0.7 परसेंट तक गिरा और टॉपिक्स इंडेक्स भी 0.52 परसेंट नीचे आ गया. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.41 परसेंट लुढ़का, जबकि कोस्पी में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ. ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 भी नीचे आया, जिसमें करीब 0.46 परसेंट की गिरावट आई.

अमेरिकी शेयर बाजार

सोमवार, 19 जनवरी 2026 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के मौके पर अमेरिकी शेयर बाजार बंद रहा. इस दौरान न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक के साथ-साथ बॉन्ड मार्केट में भी ट्रेडिंग बंद रही.

