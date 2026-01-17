अब तक का सबसे महत्वपूर्ण समझौता होगा इंडिया-ईयू एफटीए, 27 जनवरी को लग सकती है मुहर

India-EU Free Trade Agreement: भारत और 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ (EU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) अब अंतिम चरण में है और इसे अब तक का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता बताया जा रहा है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, इस समझौते पर बातचीत पूरी होने की औपचारिक घोषणा 27 जनवरी को हो सकती है.

EU के शीर्ष नेतृत्व- यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन 25 से 27 जनवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे और 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे.

इंडिया-ईयू प्रतिस्पर्धी नहीं

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और EU एक-दूसरे के पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं. भारत को अपने हितों वाले क्षेत्रों में बेहतर शर्तें मिली हैं और EU को भी उसके प्राथमिक क्षेत्रों में अवसर दिए गए हैं. 2014 के बाद भारत ने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं, लेकिन EU के साथ होने वाला यह समझौता सबसे बड़ा और सबसे अहम होगा क्योंकि इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड जैसे विकसित देश शामिल हैं.

भारत–EU के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार संतुलित है और यह समझौता दोनों पक्षों के लिए बड़े विकास अवसर खोलेगा. हालांकि, EU के कार्बन टैक्स जैसे कुछ मुद्दों पर बातचीत अभी जारी है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

वर्तमान में भारत के कुल निर्यात में EU की हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत है. अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर गोयल ने कहा कि वह भी सही समय पर होगा.

अब तक हुए व्यापार समझौते

2014 के बाद से NDA सरकार ने जिन देशों/ब्लॉक्स के साथ FTA या व्यापार समझौते किए हैं, उनमें शामिल हैं:

ऑस्ट्रेलिया

ब्रिटेन

ओमान

न्यूजीलैंड

संयुक्त अरब अमीरात (UAE)

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)

मॉरीशस

इसके अलावा, पहले से लागू समझौतों में ASEAN, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, SAFTA और सिंगापुर शामिल हैं. इन सभी की तुलना में EU समझौता सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली माना जा रहा है.