भारत-रूस की दोस्ती बरकरार, तेल और एनर्जी डील को लेकर राजदूत का आया बयान, जानें पूरी डिटेल

भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि, रूस भारत को अच्छी कीमतों और हाई क्वालिटी क्रूड ऑयल की सप्लाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. जानें राजदूत ने दोनों देशों के संबंधों को लेकर क्या कहा.
India Russia Energy Deal: अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा रखा है. वैश्विक मंचों से अमेरिका और पश्चिमी देश भारत और रूस की एनर्जी डील पर पाबंदियों की बात दोहराते रहते हैं. हालांकि, भारत ने कई मौकों पर यह स्पष्ट किया है कि, भारत हमेशा अपनी जनता की भलाई को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाएगा. वहीं अब रूसी राजदूत के एक बयान से संकेत मिल रहा है कि, भारत और रूस के बीच एनर्जी डील भविष्य में और अधिक मजबूत हो सकती है.
भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि, रूस भारत को अच्छी कीमतों और हाई क्वालिटी क्रूड ऑयल की सप्लाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. साथ ही उन्होंने बताया कि, भारत और रूस मिलकर इन प्रतिबंधों के बीच रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं. जिससे बिना रुकावट एनर्जी व्यापार जारी रह सके.
राजदूत का बयान
इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत के दौरान, रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि रूस भारत के लिए कच्चे तेल का एक बड़ा सप्लायर बन गया है. आज भारत जितना तेल विदेशों से खरीदता है, उसमें से एक-तिहाई से ज्यादा रूस से आता है. राजदूत ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि, रूस ने हमेशा यह दिखाया है कि, वो एक भरोसेमंद पार्टनर है और वो भारत को अच्छी कीमतों पर बेहतरीन क्वालिटी का तेल मुहैया करवाता है. साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि, कई बार दोनों देशों के बीच रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश की गई हैं. लेकिन हमने हर बार मिलकर नए रास्तों की तलाश की है.
अलीपोव के अनुसार दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. अब दोनों देश आपसी कारोबार में ज्यादातर लेनदेन अपनी स्थानीय या वैकल्पिक मुद्राओं में ही कर रहे हैं, जो कुल ट्रेड का 90 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा बन चुका है. इसके साथ ही, दोनों देश नए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक रूट्स तैयार करने पर भी काम कर रहे हैं. जिससे व्यापार और सप्लाई की परेशानी को कम किया जाएगा.
रक्षा क्षेत्र में जारी है साझेदारी
अलीपोव ने बताया कि, दोनों देशों के बीच रक्षा मामलों को लेकर भी नई साझेदारियों की जा रही है. दोनों देश मिलकर नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं. जिसमें ड्रोन, एंटी-ड्रोन सिस्टम, एडवांस रडार, मिसाइल और अन्य रक्षा उपकरणों कर काम जारी है.
