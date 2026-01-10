'खरीद लो...' गोल्डमैन का रिलायंस पर भरोसा अटूट, Q3 के नतीजों से पहले बढ़ा दिया टारगेट प्राइस

Reliance Industries: देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) पर गोल्डमैन सैक्स का अटूट भरोसा दिख रहा है. गोल्डमैन सैक्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए 12 महीने का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1835 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, जो अभी शेयरों की कीमत से करीब 25 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है. अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमत 1476 रुपये प्रति शेयर है.

गौल्डमैन ने कंपनी के दिसंबर तिमाही (Q3FY26) के नतीजों से ठीक एक हफ्ते पहले शेयरों का टारगेट प्राइस बढ़ाया है. इसके अलावा, ब्रोकरेज ने इस पर अपनी 'बाय' रेटिंग को बरकरार रखा है. ब्रोकरेज का यह कहना है कि रिटेल सेगमेंट में नियर-टर्म में आने वाली नरमी की भरपाई रिफाइनिंग के बेहतर फंडामेंटल्स और टेलीकॉम में स्थिर मोमेंटम से हो जाएगी, जिससे रिलायंस की मीडियम-टर्म कमाई की राह बरकरार रहेगी.

ब्रोकरेज ने क्या कहा?

9 जनवरी को अपने एक नोट में ब्रोकरेज ने कहा कि उसने कंपनी के सभी अलग-अलग सेगमेंट्स में बदलते ट्रेंड्स के हिसाब से अपने अनुमानों को अपडेट करते हुए ही रिलायंस के लिए अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है.

कई दूसरे ब्रोकरेज फर्म्स की ही तरह गोल्डमैन को भी उम्मीद है कि कमजोर खर्च, बेस इफेक्ट और फेस्टिव टाइमिंग के चलते भले ही रिटेल सेगमेंट में कमाई की ग्रोथ धीमी रहे, लेकिन ऑयल-टू-केमिकल्स (O2C) बिजनेस में मजबूत रिफाइनिंग-बेस्ड परफॉर्मेंस से इसकी कुछ हद तक भरपाई की संभावना है. नतीजतन, सेगमेंट्स के लेवल पर कमाई ऊपर-नीचे रहने के बावजूद टोटल इनकम में बहुत ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है.

शेयरों में गिरावट का सीमित असर

गुजरे एक साल में दूसरी प्रतिद्वंदी कंपनियों के मुकाबले सेंसेक्स और निफ्टी में बेहतर प्रदर्शन के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में लगभग 8 परसेंट तक गिरावट दर्ज की गई. गोल्डमैन ने माना कि इस गिरावट की वजह अमेरिकी प्रतिबंध के चलते रूस से तेल की कम खरीद और रिटेल ग्रोथ में आई मंदी है, जिसे लेकर निवेशकों में चिंता है. हालांकि, इसका कंपनी की मीडियम-टर्म की कमाई पर ज्यादा असर नहीं होगा.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

