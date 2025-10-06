सोना फिर चमका! कीमते रिकॉर्ड स्तर पर, जानें आज 6 अक्टूबर 2025 को आपके शहर का ताजा रेट

Gold Price Today : सोमवार के कारोबारी दिन की शुरुआत होते ही सोने और चांदी की कीमते आसमान पर पहुंच गई. देश के डेरिवेटिव मार्केट में सोने की कीमतों में 1350 रुपए तो, वहीं चांदी में 2000 रुपए से ज्यादा का उछाल देखा गया. जिससे ये नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी शटडाउन सोने और चांदी की कीमतों में हो रही उछाल की वजह हो सकती है. निवेशक भी सेफ निवेश के तहत सोने में निवेश कर रहे हैं. जिससे इसकी कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है.

जानें आपके शहर में सोने का भाव

देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,20,920 रुपए (प्रति 10 ग्राम) है. वहीं 22 कैरेट सोने के दाम 11,08,500 रुपए और 18 कैरेट 90,730 रुपए है.

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,20,660 रुपए

22 कैरेट - 1,10,600 रुपए

18 कैरेट - 91,600 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,20,770 रुपए

22 कैरेट - 1,10,700 रुपए

18 कैरेट - 90,580 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,20,770 रुपए

22 कैरेट - 1,10,700 रुपए

18 कैरेट - 90,580 रुपए

चांदी में भी दिखी तेजी

सोमवार को चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है. खबर लिखे जाने तक चांदी 1680 रुपए की मजबूती के साथ 1,47,424 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. सिर्फ अक्टूबर महीने की बात करें तो चांदी की कीमत में 3.90 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है.

वैश्विक स्तर पर सोने की चाल

वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी है. न्यूयॉर्क डेरिवेटिव मार्केट में सोने की कीमतें 3950 डॉलर प्रति ओंस पर ट्रेड कर रही है. बाजार जानकारों का मानना है कि यह जल्द ही 4000 डॉलर प्रति ओंस के पार जा सकती है. पिछले 1 साल में गोल्ड फ्यूचर के दामों में 49 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. साथ ही इस साल गोल्ड फ्यूचर की कीमतों में करीब 50 प्रतिशत की तेजी आई है.

