Tata Capital से लेकर Adani Power तक... जानें आज फोकस में रहेंगे कौन-कौन से शेयर?

Stocks to Watch: भारतीय शेयर बाजार ने हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार की शुरुआत गिरावट के साथ की. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 0.39 परसेंट या 324.17 अंक गिरकर 83246.18 के लेवल पर बुद हुआ. वहीं, निफ्टी भी 108.85 अंक या 0.42 परसेंट लुढ़ककर 25585.50 के लेवल पर बंद हुआ. आज निवेशकों की नजर कुछ ऐसे खास स्टॉक्स पर रहने वाली है, जिससे उन्हें मुनाफा होने की उम्मीद है.

आज के कारोबार में टाटा कैपिटल, ओला इलेक्ट्रिक, अडानी पावर, LTIMindtree जैसी कई कंपनियों के शेयर फोकस में रहने वाले हैं. परसिस्टेंट सिस्टम्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ITC होटल्स और इंडियामार्ट के शेयर भी फोकस में रहेंगे क्योंकि ये कंपनियां आज अपने तिमाही के नतीजे का ऐलान करेंगी.

टाटा कैपिटल

टाटा कैपिटल (Tata Capital) का दिसंबर तिमाही में मुनाफा 17 परसेंट बढ़ा, जो पिछले साल दिसंबर में दर्ज 1,076 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,257 करोड़ रहा. Q3FY26 में कंपनी का टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यू 7,975 करोड़ रहा, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही के 7,104 करोड़ से 12 परसेंट ज्यादा है.

LTI माइंडट्री

IT सर्विसेज कंपनी LTIMindtree के भी शेयर आज फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि कारोबारी साल 2025-26 की दिसंबर तिमाही में इसके नेट प्रॉफिट में 11 परसेंट की गिरावट आई है, जो पिछले साल की समान अवधि के 1,085 करोड़ रुपये मुकाबले 971 करोड़ रहा. टैक्स के बाद का प्रॉफिट (PAT) कंपनी के शेयरहोल्डर्स का है.

अडानी पावर

इन्सॉल्वेंसी अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT ने भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर अडानी पावर लिमिटेड (APL) द्वारा विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर के अधिग्रहण को सही ठहराया है. NCLAT की दो-सदस्यीय बेंच ने कर्ज में डूबी विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर के कर्मचारी प्रदीप सोट और वेस्टर्न कोलफील्ड्स द्वारा NCLT की मंजूरी के खिलाफ दायर दो याचिकाओं को भी खारिज कर दिया. सोमवार को अडानी पावर के शेयर 1.63 परसेंट की गिरावट के साथ 140.30 रुपये के लेवल पर बंद हुए.

ओला इलेक्ट्रिक

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने दीपक रस्तोगी को अपना नया फाइनेंस चीफ नियुक्त किया है, जो 20 जनवरी से प्रभावी होगा. मौजूदा CFO हरीश अबीचंदानी ने 19 जनवरी से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. ओला ने कहा कि रस्तोगी, जो हाल ही में प्रॉपर्टी डेवलपर पुरवनकारा के ग्रुप फाइनेंस चीफ थे, हरीश अबीचंदानी की जगह लेंगे. कंपनी के इस फैसले का आज इसके शेयरों पर असर दिख सकता है.

ACME सोलर

रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ACME सोलर ने कहा है कि उसने गुजरात के सुरेंद्रनगर में 100-MW विंड पावर प्रोजेक्ट की 68-MW एनर्जी जेनरेशन कैपेसिटी का ऑपरेशन शुरू कर दिया है. ACME सोलर ने एक बयान में कहा कि यह प्रोजेक्ट सब्सिडियरी ACME इको क्लीन एनर्जी के जरिए फेज वाइज तरीके से चालू किया जा रहा है.

रेमंड लाइफस्टाइल

रेमंड लाइफस्टाइल (Raymond Lifestyle) ने कहा है कि उसने सत्यकी घोष को तत्काल प्रभाव से अपना CEO नियुक्त किया है. घोष के पास FMCG, टेक्सटाइल, रिटेल और कंज्यूमर बिजनेस में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसमें B2B और B2C दोनों तरह के माहौल में गहरी विशेषज्ञता है.

आज किन कंपनियों के आएंगे तिमाही नतीजे?

ITC होटल्स, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, क्रेडिटएक्सेस ग्रामीण, साइएंट DLM, गुजरात गैस, इंडियामार्ट इंटरमेश, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, रैलीस इंडिया, SRF, टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र), यूनाइटेड स्पिरिट्स और विक्रम सोलर आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगे.

