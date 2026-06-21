इन्फ्लुएंसर्स की खुली पोल! Flipkart इवेंट में गिफ्ट हैंपर्स के लिए आपस में भिड़े रील्स बनाने वाले, कटा बवाल
Flipkart Glam Up Event: सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है इंफ्लुएन्सर्स मुफ्त में गिफ्ट हैम्पर्स (Gift Hampers) लेने के चक्कर में आपस में धक्का-मुक्की करते नजर आ रहे हैं.
- दिल्ली में फ्लिपकार्ट 'ग्लैम अप' इवेंट में हुआ हंगामा.
- फ्री गिफ्ट्स के लिए इंफ्लुएंर्स के बीच हुई धक्का-मुक्की.
- घटना का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर हुई आलोचना.
- भीड़भाड़ और अव्यवस्था के कारण स्थिति हुई बेकाबू.
Flipkart Glam Up Event Viral Video: दिल्ली के भारत मंडपम में बीते 19 जून को आयोजित फ्लिपकार्ट के 'ग्लैम अप' इवेंट (Flipkart's Glam Up event) का एक वीडियो इन दिनों इंस्टाग्राम, रेडिट और एक्स (Twitter) पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फ्री गिफ्ट्स के चक्कर में कई नामी-गिरामी इंफ्लुएनसर्स एक-दूसरे के साथ धक्का-मुक्की, तीखी बहस करते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो पर तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं और लोग इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं.
क्या है मामला?
फ्लिपकार्ट ने अपने नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन ट्रेंड्स को प्रमोट करने और नए ब्यूटी इंफ्लुएनसर्स व क्रिएटर्स के साथ अपनी नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए यह पार्टी रखी थी. इवेंट में एक्टर्स भूमि पेडनेकर और जाह्नवी कपूर भी शामिल हुई थीं. शुरुआत में इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
इवेंट के अंत में ब्रांड्स की तरफ से मेहमानों के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए लग्जरी ब्यूटी और स्किनकेयर गिफ्ट्स रखे गए. जैसे ही गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काउंटर खुला, वहां मौजूद इंफ्लुएनसर्स के बीच अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते बात इतनी आगे बढ़ गई कि लोग एक-दूसरे के साथ धक्का-मुक्की करने लगे, हाथ खींचने लगे. वीडियो के बैकग्राउंड में भी चीखने-चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं. मामला इतना बिगड़ गया कि बाउंसर्स और मैनेजमेंट स्टाफ तक स्थिति को संभालने में नाकाम साबित हुए.
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मीम्स की आई बाढ़
सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होते ही इंफ्लुएनसर्स की किरकिरी हो गई. कोई उन्हें 'मॉर्डन भिखारी', तो कोई इसे 'क्लासलेस' बता रहा है. इंटरनेट पर इस पर तरह-तरह के मीम्स भी बनकर शेयर हो रहे हैं.
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इन्फ्लुएंसर ने बताई सच्चाई
एबीपी न्यूज से हुई बातचीत में एक इन्फ्लुएंसर ने बताया, ''इंवेट में उम्मीद से ज्यादा लोगों की भीड़ थी. गेम्स, ब्रांड स्टॉल और freebies बांटने वाले काउंटरों पर लंबी लाइनें लगी थीं. गर्मियों में लोग घंटों इंतजार करते रहे और जब उनकी बारी आई तो फ्री वाली चीजें खत्म हो गईं.''
उन्होंने आगे बताया, ''हैम्पर बांटने को लेकर कन्फ्यूजन था. कुछ लोगों को कई चीजें मिलीं, जबकि कुछ को कुछ भी नहीं मिला. इससे लोगों के बीच बहस होनी शुरू हो गई. सामान खोने या चोरी होने की घटनाओं पर भी बातचीत हुई. पीने का पानी, वॉशरूम और भीड़ को संभालने जैसी बुनियादी सुविधाएं इतनी ज्यादा भीड़ के हिसाब से नाकाफी लगीं.''
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