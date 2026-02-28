हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस8th Pay Commission: 50 परसेंट DA को बेसिक सैलरी में मिला दें, सरकारी कर्मचारियों की नई डिमांड आई सामने

8th Pay Commission: 50 परसेंट DA को बेसिक सैलरी में मिला दें, सरकारी कर्मचारियों की नई डिमांड आई सामने

8th Pay Commission: फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन्स (FNPO) ने सरकारी कर्मचारियों पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए उठाई है. इसे 'अंतरिम राहत' के तौर पर लागू करने का सुझाव दिया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 28 Feb 2026 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

8th Pay Commission: वक्त जैसे-जैसे बीतता जा रहा है आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर भी नई-नई खबरें सामने आ रही हैं. अब एक और नया अपडेट सामने आया है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए काम की बात है. दरअसल, सरकारी कर्मचारियों पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए अब एक और बड़ी मांग उठी है.

फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन्स (FNPO) ने 8th Pay Commission की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को एक लेटर भेजा है. FNPO सरकार से 50 परसेंट महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी (Basic Pay) में मिलाने की मांग की है. इसने इसे 1 जनवरी, 2026 से 'अंतरिम राहत' के तौर पर लागू करने का सुझाव दिया है. 

DA को बेसिक पे के साथ मर्ज करने के पीछे तर्क

  • भारत में डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए बने संगठन FNPO का कहना है कि पिछले कुछ सालों में खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ी हैं. मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्च बढ़ा है. पेट्रोल-डीजल की कीमत में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है. कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेबों पर इसका दबाव पड़ा है. 
  • बताया गया कि पहले भी DA जब 50 परसेंट के आंकड़े को पार गया, तब , पे कमीशन ने महंगाई के असर को कम करने के लिए इसके एक हिस्से को बेसिक पे के साथ मर्ज करने की सलाह दी है. 
  • FNPO ने यह भी बताया कि चूंकि HRA (हाउस रेंट अलाउंस), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ग्रेच्युटी जैसे बेनिफिट्स बेसिक पे पर निर्भर करते हैं, इसलिए DA को मर्ज करने से ये बेनिफिट्स भी बढ़ जाएंगे। इससे कर्मचारियों को लंबे समय में पैसे का फायदा होगा. 
  • यह भी तर्क दिया गया कि 8वें पे कमीशन की आखिरी सिफारिशों की घोषणा और उन्हें लागू होने में काफी समय लग सकता है. तब तक कर्मचारियों को राहत देने के लिए यह अंतरिम कदम जरूरी है. 

सैलरी स्ट्रक्चर में होगा बड़ा बदलाव

अगर सरकार कर्मचारियों की यह मांग मान लेती है, तो एक तो HRA में इजाफा होगा. जैसे-जैसे बेसिक पे बढ़ेगी, आपका हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ेगा. रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए यह फायदेमंद साबित होगा क्योंकि पेंशन और ग्रेच्युटी की गिनती बदले हुए बेसिक पे के आधार पर कर दी जाएगी, जिससे पेमेंट बढ़कर मिलेगा. इसके साथ दूसरे सारे पे-लिंक्ड अलाउंस भी बढ़ेंगे.

मान लीजिए अगर आपकी बेसिक सैलरी 20000 रुपये है और DA 50 परसेंट है, तो आपको 10000 DA मिलेगा. DA बेसिक पे में मर्ज होने से आपकी टोटल सैलरी 30000 हो जाएगी. यानी कि DA के तहत मिला 10000 रुपया आपकी बेसिक सैलरी से जुड़ जाएगा. बेसिक सैलरी बढ़ेगी, तो बाकी सारे अलाउंस भी अपने आप ही बढ़ जाएंगे. HRA के अलावा PF कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ग्रैच्युटी बढ़ेगी. 

भविष्य में अगर DA फिर से 3 या 4 परसेंट बढ़ेगा, तो वह पुरानी बेसिक पे (20000) के बजाय नई बेसिक पे (30000) पर कैलकुलेट होगा.  

ये भी पढ़ें:

8th Pay Commission: क्या कर्मचारियों को 5 प्रमोशन देने की चल रही तैयारी? कई और फायदे की भी उम्मीद 

Published at : 28 Feb 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Dearness Allowance 8th Pay Commission 8th Pay Commission Update DA Merger
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
8th Pay Commission: 50 परसेंट DA को बेसिक सैलरी में मिला दें, सरकारी कर्मचारियों की नई डिमांड आई सामने
50 परसेंट DA को बेसिक सैलरी में मिला दें, सरकारी कर्मचारियों की नई डिमांड आई सामने
बिजनेस
बाजार में बड़ी गिरावट के बीच चमके ये 5 शेयर, बनाया नया 52 वीक हाई; जानिए पूरी डिटेल
बाजार में बड़ी गिरावट के बीच चमके ये 5 शेयर, बनाया नया 52 वीक हाई; जानिए पूरी डिटेल
बिजनेस
Stock Market Holidays in March: पूरे 12 दिन BSE, NSE पर नहीं होगी ट्रेडिंग, जानें मार्च में कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार?
पूरे 12 दिन BSE, NSE पर नहीं होगी ट्रेडिंग, जानें मार्च में कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार?
बिजनेस
PMMVY: गर्भवती महिलाओं पर मेहरबान सरकार, मिलेंगे 5000 रुपये; जानें अप्लाई करने का पूरा प्रॉसेस
गर्भवती महिलाओं पर मेहरबान सरकार, मिलेंगे 5000 रुपये; जानें अप्लाई करने का पूरा प्रॉसेस
Advertisement

वीडियोज

क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक की जगह चीन पर फोकस करे भारत'। Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: भारत से अमेरिका अपना हाथ खींच रहा ? । Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: America के मूड के हिसाब से भारत को बदलना होगा ? । IOI
Prof Harsh V Pant Interview: America के मूड के हिसाब से भारत को बदलना होगा ? । Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
महाराष्ट्र
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
साउथ सिनेमा
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
Israel Attack on Iran: इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
‘रंग लगाने’ के नाम पर लड़कियों से छेड़छाड़, वृंदावन का वीडियो वायरल; भड़के यूजर्स
‘रंग लगाने’ के नाम पर लड़कियों से छेड़छाड़, वृंदावन का वीडियो वायरल; भड़के यूजर्स
शिक्षा
इंडियन आर्मी में बनना है लेफ्टिनेंट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी?
इंडियन आर्मी में बनना है लेफ्टिनेंट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget