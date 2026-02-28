50 परसेंट DA को बेसिक सैलरी में मिला दें, सरकारी कर्मचारियों की नई डिमांड आई सामने

8th Pay Commission: वक्त जैसे-जैसे बीतता जा रहा है आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर भी नई-नई खबरें सामने आ रही हैं. अब एक और नया अपडेट सामने आया है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए काम की बात है. दरअसल, सरकारी कर्मचारियों पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए अब एक और बड़ी मांग उठी है.

फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन्स (FNPO) ने 8th Pay Commission की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को एक लेटर भेजा है. FNPO सरकार से 50 परसेंट महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी (Basic Pay) में मिलाने की मांग की है. इसने इसे 1 जनवरी, 2026 से 'अंतरिम राहत' के तौर पर लागू करने का सुझाव दिया है.

DA को बेसिक पे के साथ मर्ज करने के पीछे तर्क

भारत में डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए बने संगठन FNPO का कहना है कि पिछले कुछ सालों में खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ी हैं. मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्च बढ़ा है. पेट्रोल-डीजल की कीमत में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है. कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेबों पर इसका दबाव पड़ा है.

बताया गया कि पहले भी DA जब 50 परसेंट के आंकड़े को पार गया, तब , पे कमीशन ने महंगाई के असर को कम करने के लिए इसके एक हिस्से को बेसिक पे के साथ मर्ज करने की सलाह दी है.

FNPO ने यह भी बताया कि चूंकि HRA (हाउस रेंट अलाउंस), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ग्रेच्युटी जैसे बेनिफिट्स बेसिक पे पर निर्भर करते हैं, इसलिए DA को मर्ज करने से ये बेनिफिट्स भी बढ़ जाएंगे। इससे कर्मचारियों को लंबे समय में पैसे का फायदा होगा.

यह भी तर्क दिया गया कि 8वें पे कमीशन की आखिरी सिफारिशों की घोषणा और उन्हें लागू होने में काफी समय लग सकता है. तब तक कर्मचारियों को राहत देने के लिए यह अंतरिम कदम जरूरी है.

सैलरी स्ट्रक्चर में होगा बड़ा बदलाव

अगर सरकार कर्मचारियों की यह मांग मान लेती है, तो एक तो HRA में इजाफा होगा. जैसे-जैसे बेसिक पे बढ़ेगी, आपका हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ेगा. रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए यह फायदेमंद साबित होगा क्योंकि पेंशन और ग्रेच्युटी की गिनती बदले हुए बेसिक पे के आधार पर कर दी जाएगी, जिससे पेमेंट बढ़कर मिलेगा. इसके साथ दूसरे सारे पे-लिंक्ड अलाउंस भी बढ़ेंगे.

मान लीजिए अगर आपकी बेसिक सैलरी 20000 रुपये है और DA 50 परसेंट है, तो आपको 10000 DA मिलेगा. DA बेसिक पे में मर्ज होने से आपकी टोटल सैलरी 30000 हो जाएगी. यानी कि DA के तहत मिला 10000 रुपया आपकी बेसिक सैलरी से जुड़ जाएगा. बेसिक सैलरी बढ़ेगी, तो बाकी सारे अलाउंस भी अपने आप ही बढ़ जाएंगे. HRA के अलावा PF कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ग्रैच्युटी बढ़ेगी.

भविष्य में अगर DA फिर से 3 या 4 परसेंट बढ़ेगा, तो वह पुरानी बेसिक पे (20000) के बजाय नई बेसिक पे (30000) पर कैलकुलेट होगा.

