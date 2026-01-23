दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक के दौरान जब दुनिया भर के बड़े नेताओं और उद्योगपतियों का जमावड़ा लगा हुआ था, उसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों अपने एक अलग ही अंदाज़ को लेकर चर्चा में आ गए. मैक्रों मिरर वाले ब्लू सनग्लास पहने नजर आए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं. उनके इस लुक को लेकर जहां सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं, वहीं इसका असर शेयर बाजार पर भी तुरंत दिखाई दिया.

मैक्रों के लुक से चढ़ा शेयर

दरअसल, मैक्रों जिस सनग्लास को पहने हुए थे, वह फ्रांस की लग्जरी आईवियर ब्रांड कंपनी iVision Tech के अंतर्गत आने वाले ब्रांड ‘हेनरी जुलियन’ का था. गुरुवार को इस कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और शेयर करीब 28 प्रतिशत तक उछल गए. कंपनी ने बताया कि राष्ट्रपति मैक्रों ने हेनरी जुलियन का ‘S 01 मॉडल’ पहना था, जिसकी वेबसाइट पर कीमत करीब 650 यूरो बताई गई है. कंपनी के सीईओ स्टीफेनो फुलचिर ने माना कि मैक्रों के इस लुक की वजह से ही निवेशकों का ध्यान कंपनी पर गया और शेयरों में जोरदार उछाल आया.

शेयरों में आई इस तेजी के बाद iVision Tech के मार्केट कैपिटलाइजेशन में करीब 3.5 मिलियन यूरो यानी लगभग 28 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. कंपनी के सीईओ का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रों को यह सनग्लास तुरंत पहचान लिया था और दावा किया कि साल 2024 में उन्होंने खुद मैक्रों को यह चश्मा भेजा था. इससे पहले बुधवार को ही मिलान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार बंद होने से पहले कंपनी के शेयर करीब 6 प्रतिशत तक चढ़ चुके थे.

मैक्रों ने क्यों पहना चश्मा?

वहीं, इस पूरे मामले पर मैक्रों के ऑफिस की तरफ से सफाई दी गई कि राष्ट्रपति ने यह चश्मा किसी फैशन स्टेटमेंट के लिए नहीं बल्कि मेडिकल कारणों से पहना था. कार्यालय के अनुसार, मैक्रों की आंख की एक नस फट गई थी, जिस वजह से उन्हें सनग्लास पहनना पड़ा.

हालांकि, राष्ट्रपति की तरफ से चश्मे के ब्रांड या कंपनी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई. इसके बावजूद, मैक्रों के इस लुक ने यह दिखा दिया कि कैसे किसी बड़े वैश्विक नेता का एक छोटा सा फैशन मोमेंट भी बाजार में करोड़ों का असर डाल सकता है.

