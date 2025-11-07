हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसइन 4 कारणों की वजह से लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद बाजार, जानें 10 नवंबर को कैसी रहेगी चाल

Stock Market Today: कारोबार के दौरान एक समय यह 640 अंक तक लुढ़क गया था. वहीं, एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स 17.40 अंक या 0.07 प्रतिशत गिरकर 25,492.30 अंक पर बंद हुआ.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

Stock Market News: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 9 नवंबर 2025 को घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी रहा. विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी और वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई. बीएसई पर 30 अंकों वाला सेंसेक्स 94.73 अंक यानी 0.11 प्रतिशत गिरकर 83,216.28 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 640 अंक तक लुढ़क गया था.

वहीं, एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स 17.40 अंक या 0.07 प्रतिशत गिरकर 25,492.30 अंक पर बंद हुआ. सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में भारती एयरटेल का शेयर 4.46 प्रतिशत टूट गया, जबकि टेक महिंद्रा, ट्रेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी के शेयर भी नुकसान में रहे. दूसरी ओर, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फिनसर्व के शेयरों में बढ़त देखने को मिली.

क्यों बाजार में गिरावट?

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि घरेलू शेयर बाजार शुरुआती गिरावट से उबर गए क्योंकि प्रमुख सपोर्ट स्तरों पर खरीदारी देखने को मिली. हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि मिश्रित तिमाही नतीजों, वैश्विक संकेतों में सतर्कता और एफआईआई की लगातार निकासी के बीच इसे अभी ट्रेंड रिवर्सल कहना जल्दबाजी होगी.

उन्होंने कहा कि कुछ चुनिंदा सेक्टरों को दूसरी तिमाही के नतीजों से समर्थन मिला है, जहां ब्रॉडर इंडेक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया. खास तौर पर फाइनेंशियल सेक्टर-विशेष रूप से पीएसयू बैंकों में तेज तेजी देखने को मिली, जो FDI सीमा बढ़ने की अटकलों और सेक्टर में संभावित एकीकरण को लेकर निवेशकों की बढ़ती रुचि से प्रेरित है. आगे बाजार अमेरिकी शटडाउन, टैरिफ से संबंधित घटनाक्रम और अमेरिका-भारत तथा अमेरिका-चीन सौदों पर करीबी नजर रखेगा ताकि मौजूदा तेजी की स्थिरता का आकलन किया जा सके.

बाजार में मुनाफावसूली

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्केई, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुए. यूरोप के बाजारों में भी दोपहर के कारोबार में कमजोरी रही, जबकि अमेरिकी बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे. अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 1.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 64.21 डॉलर प्रति बैरल पर रहा.

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) गुरुवार को बिकवाल रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,263.21 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 5,283.91 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. गुरुवार को सेंसेक्स 148.14 अंक की गिरावट के साथ 83,311.01 अंक पर और निफ्टी 87.95 अंक फिसलकर 25,509.70 अंक पर बंद हुआ था.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 07 Nov 2025 05:29 PM (IST)
इंडिया
बिहार
बिहार
टेलीविजन
