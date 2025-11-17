Stock Market News: अमेरिका के साथ ट्रेड समझौते की उम्मीदों के बीच हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, यानी सोमवार को भारतीय घरेलू शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिली. पीएसयू बैंक और ऑटो सेक्टर के दमदार प्रदर्शन की बदौलत बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 388 अंकों की बढ़त यानी 0.46 प्रतिशत उछलकर 84,950.95 के स्तर पर बंद हुआ. जबकि, एनएसई का निफ्टी 50 भी 103.40 अंक यानी 0.4 प्रतिशत चढ़कर 26,013.45 के स्तर पर कारोबार करते हुए बंद हुआ.

इन स्टॉक्स में तेजी

जिन शेयर में सोमवार को तेजी देखी गई, उनमें एटरनल 1.94 प्रतिशत, मारुति सुजुकी 1.34 प्रतिशत, कोटक महिन्द्रा बैंक 1.26 प्रतिशत, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा एंडवांस 1.11 प्रतिशत और टेक महिन्द्र के शेयर 1.06 प्रतिशत ऊपर चढ़े. इन स्टॉक्स में तेजी ने बाजार को रुझान को बरकरार रखने में मदद की.

जबकि, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के स्टॉक्स 4.83 प्रतिशत लुढ़क गया. वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट 0.70 प्रतिशत, एशियन पेंट्स 0.67 प्रतिशत, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 0.57 प्रतिशत और टाटा स्टील के शेयर 0.43 प्रतिशत तक नीचे गिर गए.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)