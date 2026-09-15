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हिंदी न्यूज़बिजनेसअरबपति हैं सड़कों पर भीख मांगने वाले BJP विधायक, जानें कितनी है संपत्ति

अरबपति हैं सड़कों पर भीख मांगने वाले BJP विधायक, जानें कितनी है संपत्ति

5,000 करोड़ की नेट वर्थ वाले भाजपा विधायक पराग शाह मुंबई में घाटकोपर की गलियों में भीख मांगते दिखे. जैन गुरु के कहने पर उन्होंने भिखारी का वेश अपनाया.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 15 Sep 2026 11:08 AM (IST)
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  • भाजपा विधायक पराग शाह भिखारी के भेष में दिखे.
  • आध्यात्मिक गुरु के सुझाव पर लोगों का दर्द समझा.
  • उन्होंने सड़कों पर भीख मांगी, भोजन किया, अपमान भी सहा.
  • 5000 करोड़ की संपत्ति के मालिक, सबसे अमीर विधायक हैं शाह.

मुंबई के घाटकोपर ईस्ट से भाजपा विधायक पराग शाह की कुल संपत्ति 5,000 करोड़ रुपये है. उनके पास वह हर सुख-सुविधा है, जो पैसे से खरीदी जा सकती है. बावजूद इसके वह भिखारी के भेष में मुंबई की सड़कों पर घूमते हुए नजर आए. कभी उन्हें किसी वॉचमैन ने खदेड़ा, तो कभी राहगीरों ने अजीब नजरों से देखा, ऊपर से चिलचिलाती धूप में वह घंटों ये सब सहते रहे.

महाराष्ट्र के सबसे अमीर विधायक का ऐसा करना अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. अब सवाल यह आता है कि इतनी शोहरत होने के बावजूद आखिर क्यों भिखारी बनकर सड़कों पर भटकना पड़ा? आइए जानते हैं. 

विधायक ने ऐसा क्यों किया?

बताया जा रहा है कि पराग शाह ने ऐसा अपने आध्यात्मिक गुरु नम्रमुनि महाराज के सुझाव पर किया था. जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान उन्होंने पराग शाह से कहा था कि वे एक दिन के लिए भिखारी बनकर रहें ताकि वह इस बातको महसूस कर सके कि रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है.

अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने सारी सुख-सुविधाएं छोड़ दी और मेकअप की मदद से खुद को एक भिखारी का रूप देकर घाटकोपर की सड़कों पर निकल पड़े. उन्होंने सड़कों पर भीख मांगी, वहीं खाना खाया और एक भिखारी के तौर पर जीने के असली दर्द और अपमान को महसूस किया.

अकूत संपत्ति के मालिक पराग

भाजपा विधायक पराग शाह एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी भी हैं. मैन इंफ्रास्ट्रक्शन लिमिटेड (Man Infraconstruction Ltd - MICI Group) नाम की उनकी कंपनी है, जिसके वह सीईओ हैं. उनकी कंपनियों का टोटल मार्केट वैल्यूएशन 5000 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जाती है.

इतना ही नहीं, मुंबई के घाटकोपर, चेंबूर और ठाणे जैसी पॉश इलाकों में उनके कई कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं. महाराष्ट्र के अलावा गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी उनका बड़ा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो है.

साल 2017 में जब उन्होंने बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) का चुनाव लड़ा था, तब उनकी संपत्ति करीब 690 करोड़ रुपये थी. फिर जैसे-जैसे बिजनेस का दायरा बढ़ता गया, उस हिसाब से नेटवर्थ भी बढ़ता गया. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
BJP Mumbai Paraj Shah
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