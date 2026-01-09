BCCL के IPO को दमदार रिस्पॉन्स, पहले ही दिन 1.55 गुना सब्सक्राइब हुआ इश्यू; जमकर लग रहा दांव

Bharat Coking Coal Ltd IPO: कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (Bharat Coking Coal Ltd) का आईपीओ आज से खुल गया. इसे पहले ही दिन निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. आलम यह है कि IPO खुलने के पहले ही घंटे में यह पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया. सुबह 10.42 बजे 1.55 गुना सब्सक्राइब हो गया. आईपीओ के लिए सबसे अधिक दिलचस्पी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) और रिटेल इन्वेस्टर्स ने दिखाई. नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 2.57 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स के हिस्से को 2.12 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है. इसके उलट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने सिर्फ 0.01 गुना सब्सक्राइब किया और कर्मचारियों के लिए रिजर्व हिस्सा 0.17 गुना सब्सक्राइब हुआ.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

