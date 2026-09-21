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हिंदी न्यूज़बिजनेस28 सितंबर से हड़ताल पर जा रहे बैंक कर्मचारी, SBI ने जारी की एडवाइजरी

28 सितंबर से हड़ताल पर जा रहे बैंक कर्मचारी, SBI ने जारी की एडवाइजरी

UFBU की तीन-दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए SBI ने अपने ग्राहकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और इस दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. 28 सितंबर से कामकाज के प्रभावित होने की आशंका है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 21 Sep 2026 07:41 AM (IST)
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देश के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें ग्राहकों से कहा गया है कि वे देशव्यापी तीन-दिवसीय बैंक हड़ताल से पहले ही अपने जरूरी बैंकिंग काम निपटा लें.

बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 28 से 30 सितंबर, 2026  के बीच तीन-दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया है. अगर बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए, तो इसका बैंकिंग सेक्टर के कामकाज पर गहरा असर पड़ सकता है.

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लगातार 5 दिन बैंक बंद

UFBU की बुलाई गई इस हड़ताल के चलते बैंकों में लगातार 5 दिनों तक कामकाज प्रभावित रहने की संभावना है क्योंकि हड़ताल से ठीक पहले 26 सितंबर को चौथा शनिवार है और इसके ठीक एक दिन बाद 27 सितंबर को रविवार है इसलिए बैंक दो दिन पहले ही बंद रहेंगे. फिर तीन दिन हड़ताल के चलते बैंकिग सेवाएं ठप रहेंगी. यानी कि कुल मिलाकर पांच दिन बैंक बंद रहने वाले हैं.इसे देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है. 

SBI ने क्या दी सलाह?

बैंक हड़ताल को देखते हुए SBI ने कहा है कि ग्राहकों को संभावित रुकावटों से बचने के लिए हड़ताल शुरू होने से पहले ही ब्रांच से जुड़े काम निपटा लेने की सलाह दी है. बैंक ने ग्राहकों से आग्रह किया है कि वे चेक क्लीयरेंस, लोन डॉक्यूमेंटेशन, केवाईसी (KYC) अपडेट या ड्राफ्ट बनवाने जैसे काम 25 सितंबर 2026 से पहले ही पूरे कर लें.

SBI ने हड़ताल के समय डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने की भी सलाह दी है. बैंक ने कहा कि हड़ताल के दौरान ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिए UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और YONO ऐप जैसी डिजिटल सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह दी जाती है.

क्यों बुलाई गई है हड़ताल?

बैंक यूनियनें मुख्य रूप से 5-डे बैंकिंग यानी कि हर शनिवार की पूरी छुट्टी, पेंशन से जुड़े सुधारों, संशोधित परफॉर्मेंस-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना और कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग कर रही हैं. यूनियनों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 07:41 AM (IST)
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Bank Strike Bank Union Strike SBI
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