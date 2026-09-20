गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस7.5 लाख करोड़ के पार जा सकता है सोने का आयात बिल, उदय कोटक ने दी चेतावनी

7.5 लाख करोड़ के पार जा सकता है सोने का आयात बिल, उदय कोटक ने दी चेतावनी

उदय कोटक ने बढ़ते सोने के आयात पर चिंता जताई है. उनका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में आयात बिल 88-90 अरब डॉलर पहुंच सकता है, जिससे तेल महंगा होने और रुपया कमजोर पड़ने पर दबाव बढ़ेगा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 20 Sep 2026 09:43 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में सोने की लगातार बढ़ती मांग अब देश के आयात बिल और चालू खाते के घाटे पर दबाव बढ़ा सकती है. कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने भारत के बढ़ते सोने के आयात को लेकर चेतावनी दी है कि वित्त वर्ष 2027 में देश का कुल सोने का आयात बिल 88-90 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है. भारतीय रुपए में यह रकम करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये या उससे ज्यादा ही बैठती है.

उन्होंने कहा कि एक तरफ कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और दूसरी तरफ रुपये में कमजोरी से देश पर पहले ही आयात का दबाव है. ऐसे में भारत में सोने का बढ़ता आयात चिंता का विषय बन सकता है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
1000 करोड़ की जमीन खरीदेगी आशियाना हाउसिंग, कहां-कहां बनेंगे घर और Flats?
1000 करोड़ की जमीन खरीदेगी आशियाना हाउसिंग, कहां-कहां बनेंगे घर और Flats?
बिजनेस
गोवर्धन योजना: प्लांट लगाने पर 30 करोड़ देगी सरकार, बायोगैस पर नियम जारी
गोवर्धन योजना: प्लांट लगाने पर 30 करोड़ देगी सरकार, बायोगैस पर नियम जारी
बिजनेस
चंद्रशेखरन की ताजपोशी को Tata Trust ने बताया गैर-कानूनी, खारिज किया बोर्ड का फैसला
चंद्रशेखरन की ताजपोशी को Tata Trust ने बताया गैर-कानूनी, खारिज किया बोर्ड का फैसला
बिजनेस
इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप चला रहा बेटा, उसूल पर कंपनी की डायरेक्टर ने छोड़ दिया पद
इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप चला रहा बेटा, उसूल पर कंपनी की डायरेक्टर ने छोड़ दिया पद

सोने का आयात क्यों बन रहा है चिंता का कारण?

उदय कोटक के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026 में भारत का चालू खाता घाटा करीब 25 अरब डॉलर यानी करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए था, जबकि इसी दौरान सोने का कुल आयात करीब 72 अरब डॉलर (6.9 लाख करोड़ रुपए) था. उनका कहना था कि अगर सोने आयात को अलग कर दिया जाए, तो भारत की बाहरी स्थिति काफी बेहतर नजर आती है.

गोवर्धन योजना: प्लांट लगाने पर 30 करोड़ देगी सरकार, बायोगैस पर नियम जारी

उनके अनुमान के मुताबिक, आने वाले वित्त साल में अगर कच्चे तेल की औसत कीमत करीब 90 डॉलर प्रति बैरल रहती है, तो भारत का चालू खाता घाटा करीब 60 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है यानी भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 5.8 लाख करोड़ रुपए है. वहीं, सोने का आयात 88-90 अरब डॉलर तक जाने का अनुमान है. 

भारतीय परिवारों के पास बड़ी मात्रा में है सोना

उदय कोटक का कहना कि भारतीय परिवारों के पास काफी बड़ी मात्रा में सोना मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों में पूरी तरह नहीं हो पा रहा है. उन्होंने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने का सुझाव भी दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे सामान और सेवाओं का उत्पाद बढ़ाना चाहिए जिनकी वैश्विक बाजार में मांग है. इसके अलावा कुछ जरूरी चीजों के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने की जरूरत है.  

1000 करोड़ की जमीन खरीदेगी आशियाना हाउसिंग, कहां-कहां बनेंगे घर और Flats?

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 20 Sep 2026 09:43 PM (IST)
Tags :
Gold Import 2027 Gold Imports India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
1000 करोड़ की जमीन खरीदेगी आशियाना हाउसिंग, कहां-कहां बनेंगे घर और Flats?
1000 करोड़ की जमीन खरीदेगी आशियाना हाउसिंग, कहां-कहां बनेंगे घर और Flats?
बिजनेस
गोवर्धन योजना: प्लांट लगाने पर 30 करोड़ देगी सरकार, बायोगैस पर नियम जारी
गोवर्धन योजना: प्लांट लगाने पर 30 करोड़ देगी सरकार, बायोगैस पर नियम जारी
बिजनेस
चंद्रशेखरन की ताजपोशी को Tata Trust ने बताया गैर-कानूनी, खारिज किया बोर्ड का फैसला
चंद्रशेखरन की ताजपोशी को Tata Trust ने बताया गैर-कानूनी, खारिज किया बोर्ड का फैसला
बिजनेस
इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप चला रहा बेटा, उसूल पर कंपनी की डायरेक्टर ने छोड़ दिया पद
इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप चला रहा बेटा, उसूल पर कंपनी की डायरेक्टर ने छोड़ दिया पद
Advertisement

वीडियोज

Middle East Conflict: Iran-Houthis पर America बड़ा हमला होने वाला है! | Donald Trump | Tehran
Romana Isar Khan: 'मां' पर मजाक..टूटी सियासी मर्यादा? | Rahul Gandhi | BJP Vs Congress | Indore
Ukraine Attack on Russia: यूक्रेन ने दागे ताबड़तोड़ ड्रोन, मची भारी तबाही | Putin | Breaking News
Salman Khan ने Trollers को दिया जवाब, T-Shirt उतारी और Katrina Kaif के Body-Shaming पर की बात
Sunny Kaushal और Isabelle Kaif की Turkey Photos से फिर उठीं Dating Rumours, क्या है कनेक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक! मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'
इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक! मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'
दिल्ली NCR
संजय राउत का सतीश सालियान पर बड़ा दावा, बोले- 'हमें सब पता है कि...'
संजय राउत का सतीश सालियान पर बड़ा दावा, बोले- 'हमें सब पता है कि...'
बॉलीवुड
'मायसा' का दमदार टीजर रिलीज, दिखा रश्मिका मंदाना का अनदेखा अवतार
'मायसा' का दमदार टीजर रिलीज, दिखा रश्मिका मंदाना का अनदेखा अवतार
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
इंडिया
'मुझे दुख है...', टाटा ट्रस्ट के वकील नियुक्त होने पर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन
'मुझे दुख है...', टाटा ट्रस्ट के वकील नियुक्त होने पर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन
दिल्ली NCR
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
ऑटो
जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत
जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत
एग्रीकल्चर
किसानों को मालामाल बना सकता है कैक्टस, इससे कितनी कमाई?
किसानों को मालामाल बना सकता है कैक्टस, इससे कितनी कमाई?
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget