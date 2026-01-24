27 जनवरी को हड़ताल पर रह सकते हैं बैंक कर्मचारी, पूरे 3 दिन तक बैंकिंग सेवाएं रहेंगी ठप!

Bank Strike News: अगर 27 जनवरी को आप बैंक से जुड़े अपने किसी काम को निपटाने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए बेहद काम की खबर है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के तहत बैंक कर्मचारियों की यूनियनों ने 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है. उनकी मांग बैंक कर्मचारियों के लिए 5-डे वर्क वीक के शेड्यूल को लागू करवाने की है. यानी कि बैंक सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहे और दो दिन- शनिवार और रविवार की छुट्टी हर हफ्ते मिले.

पूरे 3 दिन बैंक रहेंगे बंद

अगर सच में बैंक कर्मचारी 27 जनवरी को हड़ताल पर जाते हैं, तो सरकारी बैंकों के कामकाज में लंबा गैप आ जाएगा. 25 जनवरी को बैंक में रविवार की छुट्टी रहेगी, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर बैंक बंद रहेंगे और 27 जनवरी को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं. यानी कि पूरे तीन दिन तक बैंकिंग कामकाज के ठप रहने की संभावना है. वैसे भी ज्यादातर पब्लिक सेक्टर के बैंक ने पहले ही अपने ग्राहकों को आगाह कर चुके हैं कि अगर हड़ताल होती है, तो बैंकिंग सेवाओं में दिक्कतें आ सकती हैं.

UFBU ने दिया नोटिस

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की अगुवाई में हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है. UFBU बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के नौ प्रमुख संगठनों का मंच है, जिसमें ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बैंक एम्पलॉइज एसोसिएशन, नेशन कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, बैंक एंप्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल बैंक एंप्लॉइज फेडरेशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस, नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्क्स के साथ नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स भी शामिल हैं. हड़ताल को लेकर UFBU के नोटिस के बाद चीफ लेबर कमिश्नर ने बुधवार और गुरुवार को सुलह बैठकें कीं, लेकिन कुछ भी पॉजिटिव निकलकर सामने नहीं आया.

क्या है डिमांड?

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस बैंकिंग सेक्टर में पांच-दिन का वर्किंग सिस्टम लागू करने के लिए सरकार से मंजूरी मांग रहा है. इस मांग में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा सभी शनिवार को पब्लिक हॉलिडे घोषित करना शामिल है. अभी तक बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं.

यूनियंस का कहना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, जिससे काम की क्वालिटी बेहतर होगी और बैंकिंग सेक्टर की सेवाओं में भी सुधार आएगा. उनका कहना है कि इससे ग्राहक सर्विस पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा.

