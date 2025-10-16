नौकरी दिलाने वालों की नौकरी से छुट्टी, इस कंपनी के वर्कर्स को दिवाली में लगेगा बड़ा झटका!

Amazon layoffs: दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स और क्लाउड कम्प्यूटिंग कंपनियों में से एक अमेजन (Amazon) एक बार फिर से छंटनी करने की तैयारी में है. इस बार HR लेवल पर स्टाफ काम से निकाले जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अमेजन अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में 15 परसेंट तक कटौती की योजना बना रहा है.

दुनियाभर में अमेजन के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में 10,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं. कई दूसरे डिपार्टमेंट में भी छंटनी होने की आशंका है. हालांकि, इसका सबसे ज्यादा असर पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी (PXT) टीम के रूप में जाने जाने वाले ह्यूमन रिसोर्स पर पड़ने की संभावना है. इस बारे में अभी साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता.

हर डिपार्टमेंट से निकाले जा रहे लोग

छंटनी होने की यह खबर अमेजन की उस घोषणा के तुरंत बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि कंपनी अगले फेस्टिव सीजन के लिए यूएस फुलफिलमेंट और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में 2,50,000 कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा. दुनिया की कई बड़ी कंपनियों की ही तरह अमेजन भी अभी छंटनी के दौर से गुजर रहा है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेजन के वंडरी पॉडकास्ट डिविजन में हाल ही में लगभग 110 लोगों की छंटनी हुई है. कंपनी ने बड़े पैमाने पर किए जा रहे रीस्ट्रक्चरिंग का हवाला दिया. यहां तक कि वंडरी में CEO तक ने नौकरी छोड़ दी.

अमेजन का 100 अरब डॉलर का निवेश

जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दायरा बढ़ रहा है वैसे-वैसे कंपनियां अपने वर्कफोर्स को कम करने में लगी हुई हैं. अमेजन भी इससे अछॅता नहीं रहा है. एआई के बढ़ते इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए कंपनी इस पर भारी निवेश कर रही है. कंपनी का प्लान इस साल क्लाउड और डेटा सेंटर बनाने में लगभग 100 अरब डॉलर खर्च करने का है. बदलाव के इस दौर में धड़ाधड़ लोग काम से निकाले जा रहे हैं. सबसे ज्यादा छंटनी तो 2022 के आखिर से 2023 के बीच हुई, जब करीब 27,000 लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी.

