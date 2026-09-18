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हिंदी न्यूज़बिजनेस8th Pay Commission अपडेट, 4.0 फिटमेंट फैक्टर हुआ तो 18000 वाली बेसिक बनेगी 72000

8th Pay Commission अपडेट, 4.0 फिटमेंट फैक्टर हुआ तो 18000 वाली बेसिक बनेगी 72000

8th Pay Commission में 4.0 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो 18,000 रुपए की मौजूदा बेसिक सैलरी 72,000 रुपए हो सकती है. फिटमेंट फैक्टर, 3.83 और 4.0 की पूरी गणना आप यहां से देख सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 18 Sep 2026 08:55 AM (IST)
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8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है. अगर फिटमेंट फैक्टर 4.0 तय होता है तो मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 72,000 रुपए हो सकती है. हालांकि, अभी इसे फाइनल फैसला नहीं माना जा सकता, क्योंकि सरकार और 8वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा तय नहीं किया है. ये सिर्फ 4.0 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की गई गणना है. 

फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर वो संख्या है, जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक पे को नए वेतन ढांचे में बदला जाता है. यानी मौजूदा बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर संशोधित बेसिक पे का अनुमान लगाया जाता है.

जैसे अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 4.0 तय होता है तो 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी बढ़कर 72,000 रुपए हो जाएगी. इसी वजह से 4.0 फिटमेंट फैक्टर की चर्चा कर्मचारियों के बीच काफी अहम बनी हुई है. 

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3.83 फिटमेंट फैक्टर हुआ तो कितनी होगी बेसिक?
सिर्फ 4.0 ही नहीं, कुछ कर्मचारी संगठनों की ओर से 3.83 फिटमेंट फैक्टर की भी मांग की गई है. अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 18,000 रुपए की मौजूदा बेसिक सैलरी करीब 68,940 रुपए हो जाएगी.

3.83 और 4.0 में कितना है अंतर?

  • 3.83 फिटमेंट फैक्टर- 68,940 रुपए बेसिक
  • 4.0 फिटमेंट फैक्टर- 72,000 रुपए बेसिक

7वें वेतन आयोग में कितना था फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 तय किया गया था. उससे पहले 6वें वेतन आयोग में ये 1.86 था. अब 8वें वेतन आयोग के सामने फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग-अलग मांगें और अनुमान सामने आ रहे हैं. कुछ कर्मचारी संगठनों ने 4.0 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जबकि दूसरे प्रस्तावों में 3.83 का आंकड़ा भी सामने आया है. 

सिर्फ बेसिक बढ़ेगी या पूरी सैलरी भी?
फिटमेंट फैक्टर से सीधे आपकी पूरी इन-हैंड सैलरी 72,000 रुपए नहीं हो जाएगी. 72,000 रुपए  सिर्फ रिवाइज्ड बेसिक पे है. इसके बाद सरकार के नए वेतन ढांचे के मुताबिक DA, HRA और दूसरे भत्ते तय होंगे. इसलिए किसी कर्मचारी की कुल सैलरी और हाथ में आने वाली रकम अलग हो सकती है. नई पे व्यवस्था लागू होने पर मौजूदा DA और DR को रीसेट किए जाने और फिर नए ढांचे के हिसाब से भत्ते तय किए जाने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 18 Sep 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
8th Pay Commission Fitment Factor
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