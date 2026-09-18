18 सितंबर को कितने का मिलेगा 14.2 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर? जानें एलपीजी का ताजा रेट

आम आदमी की रोज की चिंता यही होती है कि आज गैस सिलेंडर के दाम कम हुए या ज्यादा हुए? यहां से आप जान सकते हैं कि आज यानी 18 सितंबर का क्या मामला है. आज एलपीजी गैस सिलेंडर के भाव नहीं बदले हैं. आज 14.2 किलोग्राम और 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर कितने का मिल रहा है, इसकी पूरी जानकारी यहां है. यहां एलपीजी के शहर अनुसार रेट लिस्ट दिए गए हैं.

शहर अनुसार एलपीजी के दाम-

शहर का नाम घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम दिल्ली 942.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,738.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम कोलकाता 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,872.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,691.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम चेन्नई 957.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,906.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम गुड़गांव 950.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,755.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम नोएडा 939.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,738.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम बैंगलोर 944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,821.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम भुवनेश्वर 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,908.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम चंडीगढ़ 951.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,760.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम हैदराबाद 994.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,985.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम जयपुर 945.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,765.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम लखनऊ 979.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,860.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम पटना 1,031.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 3,018.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

18 सितंबर को बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट

गैस सिलेंडर के दाम कैसे चेक करें?

अगर आपको गैस सिलेंडर के दाम ऑनलाइन चेक करने हैं तो आप अपनी ऑयल कंपनियों की वेबसाइट पर जा सकते हैं. वेबसाइट पर एलपीजी प्राइस पर जाकर आप अपने शहर या जिले का नाम सर्च कर सकते हैं. इसके अलावा आप कंपनियों के एप्स से भी रेट चेक कर सकते हैं.

मोबाइल नंबर से गैस सब्सिडी कैसे चेक करें?

मोबाइल नंबर से गैस सब्सिडी चेक करने के लिए आप MyLPG की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप अपने फोन के ब्राउज़र में MyLPG वेबसाइट खोलें. होमपेज पर दी गई अपनी गैस कंपनी के नाम पर क्लिक करें. फिर फीडबैक के ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां आपको Subsidy Related PAHAL और उसके बाद Subsidy Not Received का ऑप्शन भी दिखेगा. उसपर क्लिक करें. फिर मोबाइल नंबर और एलपीजी आईडी डालते ही गैस सब्सिडी की पूरी जानकारी मिल जाएगी.

प्याज 70 रुपए किलो पहुंची, सरकार के बफर स्टॉक के बाद भी राहत नहीं