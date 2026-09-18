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हिंदी न्यूज़बिजनेस18 सितंबर को कितने का मिलेगा 14.2 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर? जानें एलपीजी का ताजा रेट

18 सितंबर को कितने का मिलेगा 14.2 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर? जानें एलपीजी का ताजा रेट

आज सुबह एलपीजी के रेट में कितना बदलाव हुआ है, यहां से देख सकते हैं. यहां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर, दोनों के ही शहर अनुसार भाव यहां बताए गए हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 18 Sep 2026 07:50 AM (IST)
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आम आदमी की रोज की चिंता यही होती है कि आज गैस सिलेंडर के दाम कम हुए या ज्यादा हुए? यहां से आप जान सकते हैं कि आज यानी 18 सितंबर का क्या मामला है. आज एलपीजी गैस सिलेंडर के भाव नहीं बदले हैं. आज 14.2 किलोग्राम और 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर कितने का मिल रहा है, इसकी पूरी जानकारी यहां है. यहां एलपीजी के शहर अनुसार रेट लिस्ट दिए गए हैं.

शहर अनुसार एलपीजी के दाम-

शहर का नाम घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम
दिल्ली 942.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,738.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कोलकाता 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,872.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,691.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
चेन्नई 957.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,906.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
गुड़गांव 950.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,755.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
नोएडा 939.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,738.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
बैंगलोर 944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,821.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
भुवनेश्वर 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,908.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
चंडीगढ़ 951.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,760.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
हैदराबाद 994.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,985.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
जयपुर 945.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,765.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
लखनऊ 979.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,860.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
पटना 1,031.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 3,018.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम 

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गैस सिलेंडर के दाम कैसे चेक करें?
अगर आपको गैस सिलेंडर के दाम ऑनलाइन चेक करने हैं तो आप अपनी ऑयल कंपनियों की वेबसाइट पर जा सकते हैं. वेबसाइट पर एलपीजी प्राइस पर जाकर आप अपने शहर या जिले का नाम सर्च कर सकते हैं. इसके अलावा आप कंपनियों के एप्स से भी रेट चेक कर सकते हैं.

मोबाइल नंबर से गैस सब्सिडी कैसे चेक करें? 
मोबाइल नंबर से गैस सब्सिडी चेक करने के लिए आप MyLPG की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप अपने फोन के ब्राउज़र में MyLPG वेबसाइट खोलें. होमपेज पर दी गई अपनी गैस कंपनी के नाम पर क्लिक करें. फिर फीडबैक के ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां आपको Subsidy Related PAHAL और उसके बाद Subsidy Not Received का ऑप्शन भी दिखेगा. उसपर क्लिक करें. फिर मोबाइल नंबर और एलपीजी आईडी डालते ही गैस सब्सिडी की पूरी जानकारी मिल जाएगी. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 18 Sep 2026 07:50 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
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