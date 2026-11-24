FSSAI ने बिसलेरी की पानी की बॉटलों के बैच पर हाल ही में कार्रवाई की थी. जिसके बाद एजेंसी ने इस पर बीते दिना यानी 23 नवंबर को स्पष्टीकरण भी दिया था. इस स्पष्टिकरण का अब पानी की कंपनी बिसलेरी ने स्वागत किया है. बिसलेरी की तरफ से इसे लेकर एक बयान जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि 'बिस्लेरी, 23 नवंबर 2026 को मीडिया के लिए जारी किए गए FSSAI के स्पष्टीकरण का स्वागत करती है'.

तो वहीं कंपनी ने ये भी साफ कर दिया है कि FSSAI ने पानी की बोतलों के केवल एक बैच पर ही रोक लगाई है. कंपनी सालभर में करीब 50000 बैच पानी की बोतलों के निकाती है. जिसमें से केवल एक पर ही रोक लगाई गई है.

क्या बोली कंपनी?

दरअसल कंपनी की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया है. जिसमें कंपनी ने FSSAI के मीडियो को दिए स्पष्टीकरण का स्वागत किया है. इसी के साथ कंपनी ने बताया है कि उनके गोवा प्लांट में 14 महीने पहले एक बैच निकला था, जिससे FSSAI को शिकायत थी. कंपनी ने लिखा, 'ये स्पष्टीकरण हमारे गोवा प्लांट में 14 महीने पहले बने एक बैच के, एक सिंगल सैंपल के संबंध में मांगा गया है. बिस्लेरी हर साल 50,000 से ज्यादा बैच बनाती है. FSSAI की बिक्री पर रोक केवल एक बैच, 'GO 270' पर लागू होती है, जिसे 27 सितंबर 2025 को गोवा में बनाया गया था. फिलहाल बाजार में इस बैच का कोई स्टॉक मौजूद नहीं है.'

Bisleri welcomes FSSAI’s clarification issued to the media on 23 November 2026. Explanation sought for a single sample of a Batch manufactured 14 months ago at our Goa plant. Bisleri produces more than 50,000 batches annually. FSSAI’s sale prohibition applies only to one batch, GO 270, manufactured in Goa on 27 September 2025. There are no stocks of this batch in the market currently. The FSSAI has categorically and conclusively clarified on 23rd November 2026 that bromates were found below the permissible limit on re-testing of the above batch sample. There were 6 samples collected for testing, containing water from the same source and initially all 6 samples were cleared and passed. In the subsequent re-test 1 out of 6 samples had reported PAHs at 0.144 micrograms per litre in Batch GO 270. Another sample from the same Batch GO 270 cleared all parameters. Bisleri highlighted the discrepancies and requested PAH retesting in February 2026. Bisleri will continue to cooperate with FSSAI and defend its position in any proceedings. Since then, there have been no adverse incidents of PAHs found in any sample tested by FSSAI across Bisleri plants. — ANI (@ANI) November 24, 2026

FSSAI ने दिया था स्पष्टीकरण

बीते दिन यानी 23 नवंबर को FSSAI ने बिसलेरी पर की अपनी कार्रवाई को लेकर मीडिया के सामने स्पष्टीकरण दिया था. जिसमें ये साफ कर दिया गया था कि जिस बैच की टेस्टिंग की गड़बड़ी पाई गई है उस बैच के नमूने की दोबारा जांच करने पर, ब्रोमेट की मात्रा स्वीकार्य लिमिट से कम पाई गई.

FSSAI ने जांच के लिए 6 सैम्पल लिए थे, जिनमें एक ही स्रोत का पानी था. शुरुआत में ये सभी 6 सैम्पल पास हो गए थे. बाद में किए गए री-टेस्ट में, बैच GO 270 के 6 नमूनों में से 1 में 0.144 माइक्रोग्राम प्रति लीटर की मात्रा में PAH पाए गए. उसी बैच GO 270 का एक और सैम्पल सभी पैमानों पर खरा उतरा.

Bisleri ने दोबारा जांच की कही बात

इस स्पष्टीकरण का स्वागत करते हुए बिस्लेरी ने भी सफाई पेश की है. कंपीन की तरफ से विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया गया है और फरवरी 2026 में PAH की दोबारा जांच करने का अनुरोध किया गया है. इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि वो FSSAI की कार्रवाई में पूरा सहयोग करेगी और अपना पक्ष भी मजबूती से रखेगी.

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