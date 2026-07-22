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हिंदी न्यूज़बिजनेस8th Pay Commission: क्यों बेसिक पे में DA को मिलाने की उठ रही है मांग? यहां समझिए पूरा कैलकुलेशन

8th Pay Commission: क्यों बेसिक पे में DA को मिलाने की उठ रही है मांग? यहां समझिए पूरा कैलकुलेशन

DA Merger News: कर्मचारी संगठनों ने लगातार बढ़ती महंगाई से राहत पाने और अपनी कुल कमाई को बढ़ाने के मकसद से DA का 50% हिस्सा बेसिक पे में मिलाने की मांग की है. इसका असर PF पर भी दिखेगा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 22 Jul 2026 02:48 PM (IST)
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  • विलय से टेक-होम सैलरी, PF, ग्रेच्युटी और पेंशन में बड़ी वृद्धि होगी.

8th Pay Commission DA Merger: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई समूह चाहते हैं कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन (बेसिक पे) में मिला दिया जाए ताकि बढ़ती महंगाई का सामना कर रहे कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सके. चूंकि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अभी अपनी रिपोर्ट तैयार करने के काम में व्यस्त है इसलिए कर्मचारी समूहों को उम्मीद है कि DA को मूल वेतन में मिलाया जा सकता है.

क्या होता है DA?

DA कर्मचारी की बेसिक सैलरी का एक हिस्सा होता है, जिसे महंगाई की वजह से उनके रहन-सहन के खर्च पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए बनाया गया है. DA बढ़ने से कर्मचारियों की 'टेक-होम पे' (हाथ में आने वाली सैलरी) बढ़ जाती है, जिससे महंगाई से कुछ राहत मिलती है.

साल में 2 बार बढ़ता है DA

सरकार आमतौर पर साल में दो बार-  एक बार मार्च में (जनवरी-जून की अवधि के लिए) और दूसरी बार सितंबर/अक्टूबर में (जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए)- DA बढ़ाने का ऐलान करती है. इसका कैलकुलेशन 'ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स' (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है. 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA कैलकुलेशन इस फॉर्मूले के तहत किया गया-  DA% = (औसत AICPI (12 महीने) – 261.42) / 261.42 × 100. बता दें कि इस फॉर्मूले में जिस 261.42 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, वह असल में साल 2016 के बेस ईयर के अनुसार 7वें वेतन आयोग की शुरुआत के समय का 12 महीने का औसत AICPI-IW है. इसी को आधार मानकर महंगाई का कैलकुलेशन किया जाएगा. 

इस साल अप्रैल में, मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। इस बदलाव के साथ, DA को बेसिक पे के 58 प्रतिशत से बढ़ाकर अब 60 प्रतिशत कर दिया गया है.

DA मर्जर के कई फायदे

  • पहला फायदा तो यही है कि इससे टेक होम सैलरी बढ़ जाती है. हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, तो जीवनशैली भी उस हिसाब से बदलेगी.
  • बेसिक पे बढ़ने से कर्मचारी और सरकार दोनों की तरफ से PF कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, जिससे रिटायरमेंट के बड़ा कॉपर्स मिलेगा.
  • ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट में भी फायदा होगा क्योंकि ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन भी DA के आधार पर होता है. बेसिक पे मजबूत होने से रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रैच्युटी और अर्जित अवकाश के बदले मिलने वाली रकम में लाखों का फायदा होगा.
  • DA मर्जर का नियम सेवारत कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स पर भी लाूग होगा. इसमें DR को मर्ज किया जाएगा, जिससे मासिक पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी. 

ये भी पढ़ें:

8th Pay Commission में क्या आपकी भी सैलरी होगी दोगुनी? देख लें लाभार्थियों की पूरी लिस्ट 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 02:48 PM (IST)
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8th Pay Commission DA Merger
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