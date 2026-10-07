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हिंदी न्यूज़बिजनेसमुंबई एयरपोर्ट से शिफ्ट नहीं होंगी 265 इंटरनेशनल फ्लाइट्स, सरकार ने लगाई रोक

मुंबई एयरपोर्ट से शिफ्ट नहीं होंगी 265 इंटरनेशनल फ्लाइट्स, सरकार ने लगाई रोक

मुंबई एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट को नवी मुंबई एयरपोर्ट शिफ्ट करने के प्लान को टाल दिया गया है और अब नया प्लान बनने और मंजूरी मिलने के बाद फ्लाइट्स की शिफ्टिंग की स्थिति साफ होगी.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 07 Oct 2026 02:55 PM (IST)
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अगर आप हाल फिलहाल में विदेश जाने की सोच रहे हैं और फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ने वाले हैं तो यह जानकारी आपके काम आने वाली है. मुंबई एयरपोर्ट से नवी मुंबई एयरपोर्ट पर 200 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स शिफ्ट करने की योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. 

बता दें मुंबई एयरपोर्ट से नवी मुंबई एयरपोर्ट पर 265 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को शिफ्ट करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है. ये शिफ्टिंग 25 अक्तूबर तक शुरू करने की योजना थी.  ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुंबई से इंटरनेशनल फ्लाइट को नवी मुंबई क्यों शिफ्ट किया जा रहा था?

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नया प्लान बनाया जाएगा

नागारिक उड्डयन मंत्रालय यानी (MoCA) मंत्रालय ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) से कहा है कि वह एयरलाइंस और दूसरे संबंधित लोगों के साथ एक नया प्लान बनाएं और उस प्लान पर सभी की सहमति के बाद इसे आगे भेजा जाएगा. यानी अब मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट को नवी मुंबई एयरपोर्ट भेजने के फैसले को सभी की सहमति के बाद ही लिया जाएगा. 

यात्रियों को करना चाहिए ये काम

मुंबई एयरपोर्ट से 265 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को नवी मुंबई शिफ्ट करने के प्लान को फिलहाल टाल दिया गया है. ऐसे में अगर आप मुंबई एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने वाले हैं तो आपको एयरलाइन की ओर से मिलने वाली सभी अपडेट पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो. बाकी नया प्लान बनने के बाद ही फ्लाइट्स शिफ्टिंग से जुड़ी नई जानकारी सामने आ सकती है. 

शिफ्ट करने के पीछे क्या कारण है?

बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर रीडेवलपमेंट का काम किया जाना है और टर्मिनल-2 पर बढ़ने वाली भीड़ को कंटोल करने के लिए ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स को नवी मुंबई शिफ्ट करने का फैसला लिया गया, लेकिन अब इसी प्लान को लेकर नागारिक उड्डयन मंत्रालय यानी (MoCA) ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) को इंटरनेशनल फ्लाइट को शिफ्ट करने के प्लान को बढ़ने से रोक दिया है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
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