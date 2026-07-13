रिटेल इन्वेस्टिंग का नया दौरः भारत की ब्रोकिंग इंडस्ट्री में स्टॉक्सकार्ट की सफलता की कहानी

भारत में रिटेल इन्वेस्टिंग का सिस्टम एक बड़े बदलाव से होकर गुज़ररहा है, आज अधिक से अधिक निवेशक पारदर्शी, किफायती और टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं. इस बीच स्टॉक्सकार्ट अपने ‘स्मार्ट ट्रेडर प्लान’के साथ मज़बूत प्लेयर बनकर उभरा है. यह प्लान रु99 के फ्लैट मासिक शुल्क सभी सेगमेंट में अनलिमिटेड ट्रेडिंग की सुविधा देता है, इस तरह पारंपरिक ब्रोकरेज चार्ज की ज़रूरत खत्म हो जाती है.

अपने लॉन्च के बाद से, इस प्लान ने निवेशकों को ब्रोकरेज लागत में रु287 करोड़ से अधिक बचाने में मदद की है, 1,00,000 से अधिक सब्सक्राइबर अपने साथ जोड़े हैं और 1,20,000 से अधिक नए डीमैट खाते खोलने में योगदान दिया है. ये उपलब्धियां आसान और किफायती ट्रेडिंग समाधानों की बढ़ती मांग को दिखाती हैं.

इस अवसर पर स्टॉक्सकार्ट के सीईओ और डायरेक्टर, श्री प्रणय अग्रवाल ने कहा, “भारत में रिटेल निवेश का माहौल तेज़ी से बदल रहा है और निवेशक आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की उम्मीद रखते हैं जो किफ़ायती हों और जिन्हें इस्तेमाल करना भी आसान हो. हम पारदर्शी कीमतों तथा निवेशकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए समाधानों के साथ उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रयासरत हैं.’’

मनीवाईज़ फिनवेस्ट लिमिअेड के माध्यम से संचालित स्टॉक्सकार्ट को एक्टिव क्लाइंट ग्रोथ के मामले में टॉप परफ़ॉर्मर्स में से एक माना गया है. यह प्लेटफ़ॉर्म रोज़ाना औसतन 5 लाख ऑर्डर प्रोसेस करता है, जिसमें से लगभग 70 फीसदी एक्टिव क्लाइंट्स फ्यूचर एंड ओपिनियन सेगमेंट में हिस्सा लेते हैं, ये आंकडे रिटेल ट्रेडर्स के बीच बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाते हैं.

कम लागत वाली ट्रेडिंग के अलावा, इंटीग्रेटेड ट्रेडिंग व्यू चार्ट, एडवांस्ड ऑर्डर टाइप, एआई-पावर्ड कस्टमर सपोर्ट और एक्सपर्ट एडवाइज़री सर्विस जैसे फीचर्स स्टॉक्सकार्ट सबसे खास बनाते हैं. यह प्लेटफ़ॉर्म शैक्षणिक पहलों के ज़रिए वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ावा देता है, जिससे पहली बार निवेश करने वालों को सही जानकारी के साथ निवेश के फ़ैसले लेने में मदद मिलती है.

अग्रवाल ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, “ट्रेडिंग का भविष्य इंटेलिजेंट ऑटोमेशन में निहित है, साथ ही सभी के लिए आसान पहुंच को सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है. हम ऐसी टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रहे हैं ताकि हर निवेशक पूरे भरोसे के साथ मार्केट में हिस्सा ले सके.’’

जैसे-जैसे भारत में रिटेल इन्वेस्टमेंट का दायरा बढ़ रहा है, स्टॉक्सकार्ट- इनोवेशन, किफ़ायती सेवाओं और उपभोक्ता-उन्मुख समाधानों के साथ अपने आप को मजबूती से स्थापित कर रहा है. टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स और मार्जिन ट्रेडिंग सुविधाओं में निवेश जारी रखते हुए कंपनी रिटेल इन्वेस्टमेंट के अगले दौर के लिए तैयार है. साथ ही, पारदर्शितता, कम लागत और ट्रेडिंग के आसान अनुभव के साथ निवेशकों को सशक्त बना रही है.