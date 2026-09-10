आज का भारतीय ट्रेडर डेस्क से नहीं, अपने फोन से चलता है. ट्रेन में, ऑफिस के ब्रेक में, या रात को घर लौटते हुए, वह बाज़ार पर नजर रखना चाहता है, लेकिन उसके पास घंटों स्क्रीन के सामने बैठने का वक्त नहीं होता. फोन पर टिकी इस नई आदत ने फोर्टुनो मार्केट्स को अपना मोबाइल ऐप कुछ इस तरह गढ़ने की राह दिखाई कि पूरी ट्रेडिंग जेब में आ जाए.

फोर्टुनो मार्केट्स एक ऐसा मल्टी-एसेट ब्रोकर है जहां फॉरेक्स, गोल्ड, इंडेक्स, शेयर और क्रिप्टो जैसे बाज़ार एक ही जगह मिलते हैं. इसका मोबाइल ऐप इन सभी को एक फोन पर ले आता है, बिना किसी उलझन के.

हाथ में पूरा बाज़ार

फोर्टुनो मार्केट्स में प्लेटफॉर्म सेफ्टी और एग्ज़िक्यूशन इंटीग्रिटी के प्रमुख विली के के मुताबिक, मोबाइल अनुभव को हल्का और तेज़ रखना कंपनी की सोच का केंद्र रहा है. उन्होंने कहा, "ज़्यादातर ट्रेडर अब सबसे पहले अपने फोन पर बाज़ार देखते हैं. इसलिए हमने ऐप को ऐसा बनाया कि पूरा बाज़ार कुछ ही टैप में सामने हो, न कि किसी भारी सिस्टम की तरह जो फोन पर अटक जाए."

ऐप में एक वॉचलिस्ट लगातार लाइव कीमतें दिखाती रहती है, जिससे ट्रेडर एक नज़र में देख सकता है कि उसकी पसंद के बाज़ार कहां खड़े हैं. पोज़िशन खोलना या बंद करना भी बस एक टैप का काम है, जिससे तेज़ी से बदलते पलों में मौका हाथ से नहीं निकलता. खास बात यह है कि यह ऐप डेस्कटॉप का कोई हल्का या कटा-छंटा रूप नहीं है, बल्कि वही पूरा बाजार और वही सुविधाएं अब जेब में मौजूद रहती हैं.

विली के यह भी जोड़ते हैं कि ऐप महज एक सुविधा नहीं, बल्कि भरोसे की चीज़ है. ऐप पर दिया गया ऑर्डर पलक झपकते, मिलीसेकंड में पूरा हो जाता है, जिससे मोबाइल से की गई ट्रेडिंग भी उतनी ही भरोसेमंद महसूस होती है जितनी किसी बड़े सेटअप पर. ऐप में चार्टिंग TradingView पर चलती है, इसलिए फोन पर भी बाज़ार को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि गहराई से पढ़ना मुमकिन रहता है.

व्यस्त दिनचर्या के लिए बनी सुविधा

मोबाइल ऐप का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों के लिए है जिनकी ज़िंदगी व्यस्त है. क्रिप्टो जैसे कुछ बाज़ार चौबीसों घंटे चलते हैं, और ऐप के ज़रिए ट्रेडर तब भी नज़र रख सकता है जब वह डेस्क से दूर हो. दिन के बीच के छोटे-छोटे पलों में भी बाज़ार से जुड़े रहना अब मुमकिन है. एक ही लॉगिन से सारे बाज़ार सामने आ जाते हैं, इसलिए ट्रेडर को अलग-अलग ऐप के बीच घूमना नहीं पड़ता.

शुरुआत भी भारी नहीं है. बेहद कम रकम में खाता शुरू हो जाता है, और डेमो मोड शुरुआती लोगों को बिना कोई असली रकम लगाए ऐप को अच्छी तरह परखने की छूट देता है. इससे कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अनुभव कितना भी हो, बिना दबाव के शुरुआत कर सकता है. फंडिंग से लेकर पोज़िशन पर नज़र रखने तक, ज़्यादातर काम सीधे फोन से ही निपट जाते हैं, जिससे डेस्क पर बैठने की मजबूरी खत्म हो जाती है.

विली के के लिए यही सुलभता कंपनी की असली पहचान है. उन्होंने कहा, "हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि किसी को ट्रेडिंग के लिए अपनी ज़िंदगी रोकनी न पड़े. फोन में एक भरोसेमंद ऐप हो, तो बाज़ार आपके समय पर चलता है, आप बाज़ार के पीछे नहीं भागते." विली के ट्रेडर्स को सलाह देते हैं कि वे ऐप को खुद डाउनलोड कर के इसका अनुभव लें.

ऐप और प्लेटफॉर्म को असल में इस्तेमाल करने पर वे कैसे टिकते हैं, इसका एक स्वतंत्र आकलन इस फोर्टुनो मार्केट्स रिव्यू में मिल जाता है. प्लेटफॉर्म के बारे में और जानकारी फोर्टुनो टर्मिनल पेज पर उपलब्ध है.

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