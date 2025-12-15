हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
AILET 2026 संपन्न: LegalEdge द्वारा परीक्षा विश्लेषण - कठिनाई स्तर, अच्छे प्रयास और अपेक्षित कट-ऑफ

AILET 2026 संपन्न: LegalEdge द्वारा परीक्षा विश्लेषण - कठिनाई स्तर, अच्छे प्रयास और अपेक्षित कट-ऑफ

NLU दिल्ली में प्रवेश के लिए AILET 2026 परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई. कुल मिलाकर प्रश्नपत्र की कठिनाई आसान से मध्यम रही और यह पिछले वर्ष के स्तर के काफी समान दिखाई दिया.

By : एबीपी लाइव फोकस | Updated at : 15 Dec 2025 08:33 PM (IST)
NLU दिल्ली में प्रवेश के लिए AILET 2026 परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई. कुल मिलाकर प्रश्नपत्र की कठिनाई आसान से मध्यम रही और यह पिछले वर्ष के स्तर के काफी समान दिखाई दिया.

कठिनाई स्तर

पेपर संतुलित और प्रबंधनीय रहा, जिसमें संरचना या प्रश्नों के प्रकार के लिहाज़ से कोई बड़ा आश्चर्य नहीं था. अच्छी तैयारी वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकांश सेक्शन स्कोरिंग रहे; हालांकि, जनरल नॉलेज (GK) सेक्शन मुख्य निर्णायक के रूप में उभरा और रैंक तय करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने की उम्मीद है.

सेक्शन विश्लेषण

इंग्लिश लैंग्वेज

अइंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन आसान रहा. इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, शब्दावली और व्याकरण से जुड़े सीधे और सरल प्रश्न पूछे गए. नियमित और अच्छी तैयारी वाले उम्मीदवार अधिक संख्या में प्रश्न अच्छे आत्मविश्वास के साथ उच्च सटीकता में हल कर पाए.

लॉजिकल रीजनिंग

लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन आसान से मध्यम स्तर का रहा और यह निर्धारित सिलेबस के दायरे में ही था. प्रश्न मुख्यतः निम्न विषयों से पूछे गए:

सिलॉजिज़्म

रक्त संबंध

कोडिंगडिकोडिंग

श्रृंखला एवं पैटर्न आधारित तर्क

इसके अतिरिक्त, लगभग चार प्रश्न लीगल प्रिंसिपलफैक्ट एप्लीकेशन पर आधारित थे, जिनमें कानूनी संदर्भों में उम्मीदवारों की तार्किक व्याख्या/समझ की परीक्षा ली गई.

जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स

जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स सेक्शन आसान से मध्यम स्तर का रहा, हालांकि कई छात्रों को यह थोड़ा ट्रिकी लगा, जिससे यह सेक्शन निर्णायक (deciding factor) बन गया. कई प्रश्न सीधे थे, लेकिन स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स के मिश्रण ने कुछ अभ्यर्थियों के लिए चुनौती पैदा की.

अपेक्षित कट-ऑफ और रैंक ट्रेंड्स

कुल कठिनाई स्तर, छात्रों की प्रतिक्रियाओं और पिछले वर्ष के ट्रेंड्स के आधार पर, AILET 2026 की अपेक्षित कट-ऑफ 150 में से लगभग 120 अंक रहने की संभावना है.

संदर्भ के लिए, पिछले वर्ष NLU दिल्ली की क्लोज़िंग रैंक AIR 61 थी, जो सीमित सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा के उच्च स्तर को दर्शाती है.

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, AILET 2026 को एक स्टूडेंट-फ्रेंडली पेपर कहा जा सकता है, जिसमें सटीकता (Accuracy), धैर्य/संयम (Composure) और मजबूत सामान्य ज्ञान तैयारी अंतिम रैंकिंग तय करने में निर्णायक भूमिका निभाने की उम्मीद है.

सभी छात्रों को शुभकामनाएँ!

हर्ष गग्रानी

सह-संस्थापक (Co-founder)

LegalEdge-Toprankers

डिस्क्लेमर: यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.

Published at : 15 Dec 2025 08:33 PM (IST)
AILET 2026 AILET Exam Analysis LegalEdge Analysis NLU Delhi Admission AILET Cut Off 2026 Law Entrance Exam
