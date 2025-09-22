इस दिवाली 70mai ला रहा है 60% तक की छूट, अब डैशकैम बनेंगे हर ड्राइवर की ज़रूरत
बदलते ट्रेंड में 70mai, भारत का नं.1 डैशकैम ब्रांड, अग्रणी भूमिका निभा रहा है. अपनी आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिज़ाइन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए यह ब्रांड लाखों भारतीयों का विश्वास जीत चुका है.
नई दिल्ली, सितम्बर 2025: दिवाली नज़दीक आते ही देशभर की सड़कों पर यातायात बढ़ने लगा है. त्योहारों के मौसम में सफ़र जितना रोमांचक होता है, उतना ही सड़क सुरक्षा पर ध्यान देना ज़रूरी भी. बढ़ते सड़क हादसे, बीमा विवाद और रोड रेज़ जैसी घटनाओं ने भारतीय ड्राइवरों को डैशकैम अपनाने के लिए प्रेरित किया है.
इसी बदलते ट्रेंड में 70mai, भारत का नं.1 डैशकैम ब्रांड, अग्रणी भूमिका निभा रहा है. अपनी आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिज़ाइन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए यह ब्रांड लाखों भारतीयों का विश्वास जीत चुका है.
क्यों बढ़ रही है डैशकैम की मांग?
• सड़क सुरक्षा और बीमा क्लेम की ज़रूरत
• हादसों और विवादों में सबूत उपलब्ध कराना
• सरकार का स्मार्ट मोबिलिटी पर फ़ोकस
• एआई, जीपीएस और नाइट विज़न जैसी नई तकनीक
70mai के प्रमुख मॉडल
• Omni 4K Dash Cam – 360° घूमने वाला लेंस और 4K HDR वीडियो.
• A510 HDR 3K Dual Channel – डुअल कैमरा और ADAS अलर्ट.
• A810 4K Dash Cam – प्रोफेशनल-ग्रेड नाइट विज़न के साथ असली 4K UHD.
• A200 Dash Cam – बजट-फ़्रेंडली 1080p कैमरा, पार्किंग सर्विलांस के साथ.
दिवाली ऑफ़र
इस बार 70mai ने अपने सबसे बड़े फेस्टिवल डिस्काउंट का ऐलान किया है. अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ और NEXDIGITRON ग्रैंड दिवाली सेल के दौरान ग्राहकों को 60% तक की छूट मिलेगी.
स्थानीय स्तर पर, 70mai का पार्टनर NEXDIGITRON पुणे स्थित सर्विस सेंटर और वारंटी सपोर्ट के साथ भारतीय ग्राहकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराता है.
इस दिवाली, 70mai का संदेश साफ है — हर सफ़र सुरक्षित और निश्चिंत होना चाहिए.
डिस्क्लेमर: एबीपी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और/या एबीपी लाइव इस लेख के कॉन्टेंट और/या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी प्रकार से समर्थन/अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों को विवेकपूर्ण निर्णय लेने की सलाह दी जाती है.