सर सैयद अहमद ख़ां ज्ञान की दुनिया की बेमिसाल शख्सियत

भारत के इतिहास में कुछ ऐसी महान हस्तियां हुई हैं जिनके विचार, कर्म और बलिदान ने राष्ट्र की तक़दीर बदल दी. उन्हीं में एक नाम है सर सैयद अहमद ख़ां, जिन्हें सही अर्थों में “मोहसिन-ए-मिल्लत” (कौम का उपकारी), “मआमार-ए-क़ौम” (कौम का निर्माता) और “मुजद्दिद-ए-तालीम” (शिक्षा सुधारक) कहा जाता है.

उन्होंने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए ऐसे कार्य किए जो किसी एक व्यक्ति के लिए असंभव प्रतीत होते हैं. उनकी सेवाओं ने शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन में एक नया क्रांतिकारी युग ला दिया.

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

सर सैयद अहमद ख़ां का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित और विद्वान परिवार में हुआ. उनके पिता सैयद मुत्तक़ी मोहम्मद ख़ां मुग़ल दरबार से सम्बद्ध थे. घर का माहौल धार्मिक और साहित्यिक था, इसलिए बचपन से ही उन्हें ज्ञान और साहित्य से गहरी रुचि थी.

उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की. उन्होंने अरबी, फ़ारसी, कुरआन, हदीस और फ़िक़्ह (इस्लामी कानून) की पढ़ाई की. बाद में उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा और विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों की ओर भी ध्यान दिया. उनका जीवन उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना और दूसरों तक ज्ञान की रोशनी पहुंचाना था.

सरकारी सेवा और अनुभव

युवा अवस्था में सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी स्वीकार की. इस सेवा ने उन्हें ब्रिटिश शासन की प्रणाली, उनकी उन्नति और मुसलमानों की पिछड़ापन को निकट से देखने का अवसर दिया.

1857 की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने स्वयं देखा कि किस प्रकार मुसलमान तबाह हो गए और अंग्रेज़ सरकार ने उन पर अविश्वास करना शुरू कर दिया. इस घटना ने उनकी सोच को बदल दिया और उन्होंने निश्चय किया कि मुसलमानों की उन्नति का एकमात्र मार्ग शिक्षा और विचार सुधार है.

शैक्षिक सेवाएं

मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए सर सैयद ने एक संगठित आंदोलन चलाया. वे कहा करते थे:

'यदि तुम शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे तो दुनिया में पिछड़ जाओगे'

1864 में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य पश्चिमी वैज्ञानिक पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करना था ताकि मुसलमान आधुनिक ज्ञान से परिचित हो सकें. 1875 में उन्होंने मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में विश्व प्रसिद्ध अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया. यह संस्था मुसलमानों के लिए एक वरदान सिद्ध हुई. यहां धार्मिक और आधुनिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी. इस संस्था के विद्यार्थियों ने बाद में राजनीतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

सामाजिक और नैतिक सुधार

सर सैयद अहमद ख़ां ने मुसलमान समाज के सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया. उस समय समाज में अंधविश्वास, अज्ञानता और पुरानी मान्यताएं व्याप्त थीं.

उन्होंने अपने पत्र “तहज़ीब-उल-अख़लाक़” के माध्यम से लोगों को आधुनिक विचार, बुद्धि, सच्चाई और कर्मठता की ओर बुलाया. वे कहते थे:

“कौमों का सुधार दिलों और दिमाग़ों के सुधार से होता है”

उन्होंने धर्म को तर्क और विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया और इस्लाम को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुरूप प्रस्तुत किया ताकि मुसलमान अपने धर्म पर गर्व करें और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ें.

राजनीतिक विचार

सर सैयद राजनेता नहीं बल्कि सुधारक थे. उनका मानना था कि मुसलमानों को पहले शिक्षा में मज़बूत होना चाहिए, तभी वे अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं. उन्होंने मुसलमानों को सलाह दी कि वे अंग्रेज़ों से दुश्मनी छोड़ें और उनके ज्ञान और विज्ञान से लाभ उठाएं.

साहित्यिक और विद्वतापूर्ण योगदान

सर सैयद ने उर्दू साहित्य के विकास में भी अमूल्य योगदान दिया. उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं:

1. आसार-उस-सनादीद — दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों पर शोध कार्य.

2. ख़ुत्बात-ए-अहमदिया — ईसाई मिशनरियों के आपत्तियों का वैज्ञानिक उत्तर.

3. तफ़्सीर-उल-कुरआन — कुरआन की तर्कसंगत और वैज्ञानिक व्याख्या.

4. तहज़ीब-उल-अख़लाक़ — नैतिक और सामाजिक सुधार का पत्र.

उनकी गद्य शैली सरल, उद्देश्यपूर्ण और ज्ञान से परिपूर्ण थी. उन्होंने उर्दू गद्य को एक नया बौद्धिक रंग दिया..

अंतिम जीवन और निधन

सर सैयद अहमद ख़ां ने अपना सम्पूर्ण जीवन कौम और मिल्लत की सेवा में व्यतीत किया. उनका निधन 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में हुआ, और उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रांगण में दफ़नाया गया. आज उनकी क़ब्र ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक है

सर सैयद अहमद ख़ां की सेवाओं का परिणाम

सर सैयद अहमद ख़ां की सेवाएं उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए एक वरदान थीं. उन्होंने शिक्षा, समाज सुधार, बुद्धि, एकता और आत्मविश्वास का संदेश दिया. उनकी बदौलत मुसलमानों में एक नई आत्मा जागी.

उन्होंने जो दीपक जलाया, वह आज भी प्रज्वलित है, और उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था.

सचमुच, उनका यह कथन आज भी हमें प्रेरित करता है: “कौमों की इज़्ज़त और उन्नति शिक्षा के बिना सम्भव नहीं है.”

- (मशहूदुर्रहमान शाहीन जमाली)

[नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह ज़रूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही ज़िम्मेदार है.]