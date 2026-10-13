PM मोदी, राहुल गांधी, नायडू... 3 दिन में CM विजय की तीन बड़ी मुलाकातें, मैसेज क्या?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) के प्रमुख सी. जोसेफ विजय इन दिनों राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं. हाल के दिनों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की. अब 13 अक्टूबर को उनकी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात होनी है. इन मुलाकातों को तमिलनाडु और केंद्र के बीच सहयोग के साथ-साथ विजय की राजनीतिक रणनीति के लिहाज से भी देखा जा रहा है.

10 अक्टूबर को राहुल गांधी चेन्नई में विजय के आवास पर उनसे मिले. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत और दोपहर के भोजन का कार्यक्रम हुआ. रिपोर्टों के मुताबिक, बैठक में तमिलनाडु की मौजूदा राजनीति और सहयोगी दलों के बीच आगे की रणनीति पर चर्चा हुई. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेन्नई दौरे के दौरान विजय उनके साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आए. दोनों ने चेन्नई मेट्रो से यात्रा भी की. प्रधानमंत्री के दौरे में मेट्रो परियोजना से जुड़ा कार्यक्रम शामिल था.

13 अक्टूबर को विजय के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मिलने का कार्यक्रम है. इस बैठक में कृष्णा नदी के पानी, तेलुगु गंगा परियोजना और गोदावरी-कृष्णा-कावेरी नदी जोड़ने की योजना जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है. ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे और दूसरे साझा हितों से जुड़े मामले हैं.

यहां तक कि 1990 के दशक के आखिर में, जब रजनीकांत और कमल हासन जैसे पुराने सुपरस्टार्स का दबदबा था, तब जोसेफ अकेले ऐसे व्यक्ति थे, जो छात्रों की कॉलेज की पढ़ाई में मदद करते थे. इस बात ने नए लोगों को आकर्षित किया. फ़िल्मी दुनिया में आए कई नए लोग अब अपने फैन क्लब के जरिए सामाजिक कल्याण के काम करते हुए राजनीति में कदम रख रहे हैं. कॉलीवुड की अगली पीढ़ी न केवल द्रविड़ विचारधारा को नैरेटिव से बाहर रखेगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी दो राष्ट्रीय पार्टियों की एंट्री को भी रोकेगी.

विजय ने 2 फरवरी 2024 को अपनी पार्टी TVK की शुरुआत की थी. मई 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनाई. विजय ने 10 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) प्रमुख ताकतें रही हैं. TVK के उभार ने राज्य की राजनीति में एक नया विकल्प सामने रखा है. हालांकि, किसी नई पार्टी के उभरने से पुरानी पार्टियों या उनकी विचारधारा का प्रभाव खत्म हो जाएगा, ऐसा अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता.

मोदी और राहुल गांधी से लगातार संपर्क के बाद विजय की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका को लेकर चर्चा बढ़ी है. कुछ TVK समर्थकों ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरे के रूप में पेश किया है. लेकिन इन मुलाकातों से यह साबित नहीं होता कि विजय ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का कोई औपचारिक फैसला किया है. विजय के सामने फिलहाल राज्य सरकार चलाने, चुनावी वादों को पूरा करने और सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी है. राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका किस दिशा में जाएगी, यह आने वाले समय में उनकी राजनीतिक घोषणाओं और फैसलों से स्पष्ट होगा.

तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का रिश्ता कई दशक पुराना है. 1930 के आसपास मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी (आधिकारिक तौर पर साउथ इंडियन लिबरल फ़ेडरेशन) की मूल विचारधारा ग़ैर-ब्राह्मणों के उत्थान, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर केंद्रित थी. एम.जी. रामचंद्रन यानी MGR ने 1972 में AIADMK बनाई और बाद में मुख्यमंत्री बने. उनके अलावा जयललिता भी फिल्मी दुनिया से राजनीति में आईं और राज्य की मुख्यमंत्री बनीं. विजय भी इसी परंपरा से आए हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सफलता और भविष्य का आकलन केवल उनकी लोकप्रियता के आधार पर नहीं किया जा सकता. सरकार के काम, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और राज्य के आर्थिक विकास जैसे मुद्दे भी उनकी राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करेंगे.

TVK के उभार के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ विचारधारा की जगह कम हो सकती है. फिलहाल इसका स्पष्ट जवाब देना जल्दबाजी होगी. राज्य की राजनीति में सामाजिक न्याय, भाषा, क्षेत्रीय पहचान और कल्याणकारी योजनाएं लंबे समय से अहम मुद्दे रहे हैं. TVK पार्टी के नीतिगत दस्तावेज में भगवान की पूजा को सदी पुरानी द्रविड़ विचारधारा से एक अलग रास्ता या बदलाव माना गया है. आप किसी भी नजरिए से देखें या कोई भी अनुमान लगाएं. यह निश्चित है कि एक करिश्माई नेता के तौर पर विजय जोसेफ ने न केवल अपने साथी फिल्मी सितारों को बदला है..

आर. राजगोपालन, जो एक अनुभवी पत्रकार है. उन्होंने विजय के बारे में अपने निजी विचार पेश किए हैं. वे नेशनल से लेकर क्षेत्रीय खबरों पर नजर रखते हैं.