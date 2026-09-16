विजन से एक्शन तक: PM मोदी के लीडरशिप मॉडल से क्या सीखें Gen Z

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर देश और दुनिया भर से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं. जनसेवा और राजनीति में लंबे समय से सक्रिय लोगों के लिए यह दिन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व और निस्वार्थ राष्ट्र सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है. पीएम मोदी ने शासन व्यवस्था की परिभाषा बदलते हुए यह स्पष्ट किया है कि नेतृत्व का मतलब सत्ता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन और देश के प्रति समर्पण है. उनका मूल मंत्र हमेशा समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाना रहा है.

उनके नेतृत्व में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल तकनीक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है. 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन ने देश के युवाओं को सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला (उद्यमी) बनने के लिए प्रेरित किया है. पीएम मोदी की नीतियों ने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ कल्याणकारी योजनाओं के जरिए समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाया है. इसी वजह से आज भारत विश्व स्तर पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में पहचान बना चुका है.

उत्तर प्रदेश के विकास में भी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर 'डबल इंजन सरकार' ने राज्य की पुरानी छवि को पूरी तरह बदल दिया है. आज यूपी नए एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक गलियारों और आधुनिक हवाई अड्डों के साथ देश का प्रमुख ग्रोथ इंजन बन चुका है. वाराणसी जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहरों में प्राचीन विरासत और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरीन तालमेल देखने को मिल रहा है, जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश आ रहा है.

पीएम मोदी की बिना थके लगातार काम करने की शैली आज की युवा पीढ़ी मिलैनियल्स, Gen Z और Gen Alpha के लिए एक व्यावहारिक सीख है. तुरंत परिणाम चाहने वाले इस दौर में उनका जीवन सिखाता है कि सफलता के लिए दूरगामी सोच, धैर्य और निरंतर मेहनत जरूरी है. उन्होंने युवाओं को तकनीक अपनाने, स्वास्थ्य पर ध्यान देने और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहकर बड़े सपने देखने का संदेश दिया है. पूरा देश आज उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए 'विकसित भारत' के निर्माण का संकल्प दोहरा रहा है.