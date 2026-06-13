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हिंदी न्यूज़ब्लॉगOpinion: होर्मुज में जहाजों पर हुए हमले अंतरराष्ट्रीय कानूनों और युद्ध के नियमों का सीधा उल्लंघन, तय हो जवाबदेही

Opinion: होर्मुज में जहाजों पर हुए हमले अंतरराष्ट्रीय कानूनों और युद्ध के नियमों का सीधा उल्लंघन, तय हो जवाबदेही

By : डॉ. सुब्रतो मुखर्जी | Updated at : 13 Jun 2026 05:05 AM (IST)
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हाल की अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने एक बार फिर वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था, समुद्री कानूनों और भू-राजनीतिक संतुलन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेष रूप से उस घटना ने भारत के लिए चिंता बढ़ा दी है, जिसमें तीन भारतीय नागरिकों- जो सैनिक या सुरक्षा से जुड़े कर्मी बताए जा रहे हैं की मृत्यु हुई है. यह घटना न केवल मानवीय दृष्टिकोण से दुखद है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों और युद्ध संबंधी नियमों के भी विपरीत मानी जा रही है. सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि अब तक इस घटना पर कोई स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं हो पाई है. ऐसे में यह अपेक्षा की जा रही है कि भारत सरकार इस मुद्दे को मजबूती से उठाए और अमेरिका से स्पष्ट जवाब मांगे. साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए लिखित आश्वासन लेने की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि बिना ठोस गारंटी के स्थिति को सामान्य मान लेना जल्दबाजी होगी.

भारतीयों की मौत पर सवाल

इस पूरे मामले में मुआवजे और सुरक्षा का सवाल भी बेहद अहम बनकर सामने आया है. जिन भारतीय नागरिकों की जान गई है, उनके परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता और उचित मुआवजा मिलना चाहिए. यह सिर्फ एक संवेदनात्मक कदम नहीं, बल्कि राज्य की जिम्मेदारी भी है कि वह अपने नागरिकों के साथ खड़ा दिखाई दे. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना को उठाकर मुआवजे की मांग करना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं के लिए जवाबदेही तय हो सके. खास बात यह है कि आज बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक विभिन्न देशों के जहाजों और समुद्री परियोजनाओं पर काम करते हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सिर्फ एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर समन्वय का विषय बन चुका है.

जहाजों पर हुए ये हमले अंतरराष्ट्रीय कानूनों और युद्ध के नियमों का सीधा उल्लंघन माने जा रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून स्पष्ट रूप से यह कहता है कि युद्ध की स्थिति में भी निर्दोष नागरिकों, वाणिज्यिक जहाजों और तीसरे देशों की संपत्ति को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. लेकिन हाल की घटनाओं में यह देखा गया है कि संघर्ष में शामिल पक्षों के अलावा अन्य देशों के जहाज भी हमलों का शिकार हो रहे हैं. यह स्थिति न केवल "अनएक्सेप्टेबल" है, बल्कि वैश्विक व्यापार और समुद्री सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करती है. यदि ऐसे हमलों को रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर कर सकता है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो जांच

इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग है. चूंकि इस हमले की जिम्मेदारी को लेकर स्पष्टता नहीं है और अलग-अलग पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में निष्पक्ष जांच की आवश्यकता महसूस की जा रही है. संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के माध्यम से जांच कराने की मांग इसलिए भी उठ रही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों की पहचान हो सके. “दूध का दूध और पानी का पानी” करने के लिए पारदर्शी जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना न तो न्याय हो सकता है और न ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है.

इन घटनाओं के पीछे व्यापक भू-राजनीतिक तनाव भी एक बड़ा कारण है. अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है, जहां सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक बयानबाजी साथ-साथ चल रही है. एक ओर अमेरिकी नेतृत्व द्वारा कड़े बयान दिए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर संभावित समझौते या "डील" की भी चर्चा होती रहती है. यह विरोधाभासी स्थिति वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता पैदा कर रही है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी तनावपूर्ण स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह सकती और अंततः दोनों देशों को किसी न किसी समझौते की दिशा में आगे बढ़ना ही होगा.

यह पूरा घटनाक्रम केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है. भारत के लिए यह समय सतर्कता और सक्रिय कूटनीति का है, जहां उसे अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज को मजबूती से उठाना होगा.

नोट - (उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. ये जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है)

Published at : 13 Jun 2026 05:05 AM (IST)
Tags :
Middle East Tensions US Iran War
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डॉ. सुब्रतो मुखर्जीरिटायर्ड प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी
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