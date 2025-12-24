11.20 लाख की सेडान ने मारी बाजी, Verna और City की बिक्री रह गई पीछे, जानें सेल्स रिपोर्ट

भारत में भले ही SUV गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन सेडान कारों की मांग अभी खत्म नहीं हुई है. नवंबर 2025 के आंकड़े यही दिखाते हैं कि सेडान सेगमेंट में सालाना आधार पर अच्छी बढ़त देखने को मिली है. नवंबर 2025 में कुल 35,039 सेडान कारें बिकीं, जबकि नवंबर 2024 में यह आंकड़ा 24,154 यूनिट का था.

इसका मतलब है कि एक साल में सेडान बिक्री में करीब 45 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि अक्टूबर 2025 के मुकाबले नवंबर में बिक्री थोड़ी कम रही, जिससे यह साफ होता है कि त्योहारों का असर खत्म होने के बाद खरीदारी कुछ धीमी हुई है.

Maruti Dzire बनी ग्राहकों की पहली पसंद

सेडान सेगमेंट में मारुति डिजायर ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है. नवंबर 2025 में डिजायर की 21,082 यूनिट बिकीं, जो कुल सेडान बिक्री का बड़ा हिस्सा है. पिछले साल नवंबर के मुकाबले इसकी बिक्री में करीब 79 फीसदी की जबरदस्त बढ़त दर्ज की गई. अक्टूबर के मुकाबले भी डिजायर की बिक्री में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली. यह साफ दिखाता है कि कम कीमत, अच्छा माइलेज और भरोसेमंद ब्रांड होने के कारण भारतीय ग्राहक आज भी डिजायर को पसंद कर रहे हैं.

Hyundai Aura और अमेज ने भी दिखाई मजबूती

दूसरे नंबर पर Hyundai Aura रही, जिसकी नवंबर 2025 में 5,731 यूनिट बिकीं. सालाना आधार पर इसकी बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी हुई, हालांकि पिछले महीने के मुकाबले इसमें हल्की गिरावट दर्ज की गई. होंडा अमेज तीसरे स्थान पर रही और इसकी 2,763 यूनिट बिकीं. अक्टूबर में ज्यादा डिलीवरी होने के बाद नवंबर में इसकी मांग थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी यह एंट्री लेवल सेडान में मजबूत विकल्प बनी हुई है.

मिड-साइज सेडान में वर्ना और सिटी को झटका

मिड-साइज सेडान सेगमेंट में फॉक्सवैगन वर्टस ने अच्छा प्रदर्शन किया और इसकी बिक्री में सालाना आधार पर अच्छी बढ़त देखने को मिली. स्कोडा स्लाविया की बिक्री में हालांकि गिरावट दर्ज की गई. वहीं हुंडई वर्ना और होंडा सिटी की बिक्री उम्मीद से कमजोर रही. नवंबर 2025 में वर्ना की सिर्फ 709 यूनिट और सिटी की 605 यूनिट बिकीं. इससे साफ है कि इस सेगमेंट में ग्राहकों का रुझान फिलहाल दूसरी कारों की तरफ ज्यादा है.

