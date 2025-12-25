हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोये है देश की सबसे सस्ती 5-सीटर इलेक्ट्रिक SUV, कीमत 10 लाख से कम, जानें राइवल्स

ये है देश की सबसे सस्ती 5-सीटर इलेक्ट्रिक SUV, कीमत 10 लाख से कम, जानें राइवल्स

Tata Punch EV दो बैटरी ऑप्शन में आती है। पहला 25 kWh बैटरी पैक है, जो करीब 315 किलोमीटर तक की रेंज देता है. ये कार भारत की सबसे सस्ती 5-सीटर इलेक्ट्रिक SUV है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 25 Dec 2025 05:05 PM (IST)
Tata Punch EV इस समय भारत की सबसे किफायती 5-सीटर इलेक्ट्रिक SUV मानी जा रही है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच Punch EV मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है. SUV जैसा मजबूत लुक, टाटा की भरोसेमंद सेफ्टी और कम चलाने का खर्च इसे खास बनाता है. शहर के साथ-साथ खराब सड़कों पर भी यह कार आरामदायक ड्राइव देती है. आइए इसके खास फीचर्स पर नजर डालते हैं.

Tata Punch EV की कीमत और ऑफर्स

  • Tata Punch EV की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख से शुरू होती है, जो इसके बेस वेरिएंट Smart MR की है. इसका टॉप वेरिएंट 14.99 लाख तक जाता है. कंपनी इस समय आकर्षक ऑफर्स भी दे रही है, जिसमें 100% ऑन-रोड फाइनेंसिंग और 1.20 लाख तक के फायदे शामिल हैं. Punch EV को आप सिर्फ 8,099 की EMI पर भी खरीद सकते हैं, जिससे यह और ज्यादा लोगों की पहुंच में आ जाती है.

बैटरी, रेंज और चार्जिंग

  • Tata Punch EV दो बैटरी ऑप्शन में आती है. पहला 25 kWh बैटरी पैक है, जो करीब 315 किलोमीटर तक की रेंज देता है. दूसरा 35 kWh लॉन्ग रेंज बैटरी पैक है, जो एक बार चार्ज करने पर 421 किलोमीटर तक चल सकती है. DC फास्ट चार्जर से इसे 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में लगभग 56 मिनट लगते हैं. अलग-अलग ड्राइव मोड्स की वजह से ड्राइविंग और भी आसान और स्मूथ हो जाती है.

फीचर्स जो इसे बनाते हैं खास

  • Punch EV में बड़े साइज का टचस्क्रीन सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, डिजिटल डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल और इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका हाई ग्राउंड क्लीयरेंस भारतीय सड़कों के लिए काफी उपयोगी है.

सेफ्टी में भी नंबर वन

  • सेफ्टी के मामले में Tata Punch EV काफी मजबूत है. इसमें 6 एयरबैग, ABS, EBD, हिल होल्ड कंट्रोल और मजबूत बॉडी मिलती है. इसे भारत NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है. अगर आप 10 लाख के बजट में एक सुरक्षित, स्टाइलिश और लंबी रेंज वाली 5-सीटर Electric SUV चाहते हैं, तो Tata Punch EV एक बेहतरीन विकल्प है.

Published at : 25 Dec 2025 05:05 PM (IST)
Tags :
Tata Punch EV Punch Ev Price Cheapest Electric SUV India 5 Seater Electric SUV
