आज होगी Tata Punch EV Facelift की एंट्री, लॉन्च के साथ मिलेगा नया लुक, जानें फीचर्स

टाटा मोटर्स की ओर से 20 फरवरी 2026 को Tata Punch EV Facelift को लॉन्च किया जाएगा. इसमें कई एडवांस फीचर्स दिया जा सकता है. आइए इसके लुक, डिजाइन बदलाव, बैटरी रेंज और संभावित कीमत के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Feb 2026 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

टाटा मोटर्स भारत की बड़ी कार कंपनियों में से एक है. कंपनी ने अलग-अलग सेगमेंट में कई गाड़ियां पेश की हैं. अब टाटा अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी Punch EV का नया फेसलिफ्ट मॉडल आज यानी 20 फरवरी 2026 को लॉन्च करने जा रही है. इस नए मॉडल में डिजाइन, फीचर्स और लुक में कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं. लोग काफी समय से इस गाड़ी का इंतजार कर रहे थे और अब कंपनी इसे आधिकारिक तौर पर बाजार में उतारने वाली है.

लॉन्च के साथ मिलेगा नया लुक

Tata Punch EV Facelift का बाहरी डिजाइन पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है. कंपनी इसमें नई एलईडी हेडलाइट्स और रियर कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट दे सकती है. इसके साथ नए डिजाइन के अलॉय व्हील भी मिल सकते हैं, जिससे गाड़ी का लुक और स्टाइल बेहतर हो जाएगा. सामने की ग्रिल और बंपर में भी हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. इन बदलावों से यह गाड़ी पहले से ज्यादा मॉडर्न और स्मार्ट दिखेगी.

मिल सकते हैं कई शानदार फीचर्स

नई Punch EV में कई नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. इसमें 360 डिग्री कैमरा दिया जा सकता है, जिससे पार्किंग आसान हो जाएगी. गाड़ी में 12.3 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है. इसके अलावा वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम और एंबिएंट लाइट्स जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. कंपनी इसमें Level-2 ADAS सेफ्टी फीचर भी दे सकती है, जिससे ड्राइविंग और सुरक्षित हो जाएगी.

बैटरी, रेंज और कीमत

Tata Punch EV Facelift में 25 kWh और 35 kWh बैटरी के विकल्प मिल सकते हैं. बड़ी बैटरी के साथ यह गाड़ी करीब 365 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. मोटर में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है और इसमें मौजूदा 82 हॉर्स पावर और 114 न्यूटन मीटर टॉर्क वाली मोटर ही मिल सकती है. कीमत की बात करें तो अभी मौजूदा मॉडल की कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू होकर 14.44 लाख रुपये तक जाती है. उम्मीद है कि नया मॉडल भी इसी के आसपास की कीमत में लॉन्च किया जा सकता है.

Published at : 20 Feb 2026 10:30 AM (IST)
Embed widget