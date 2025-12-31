हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2026 में बड़ा धमाका करने वाली है Tata, एक साथ लॉन्च कर सकती हैं 6 नई SUVs, देखें लिस्ट

2026 में Tata Motors भारतीय बाजार में 6 नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी में है.अगर आपको Tata की गाड़ियां पसंद हैं, तो आइए जानते हैं कि अगले साल कौन-कौन से SUV मॉडल्स बाजार में आ सकते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 31 Dec 2025 04:18 PM (IST)
Preferred Sources

2025 में कई नई गाड़ियां लॉन्च करने के बाद Tata Motors अब 2026 में भी बड़ा धमाका करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी अगले साल एक या दो नहीं बल्कि पूरे 6 नए SUV मॉडल भारतीय बाजार में उतार सकती है. अगर आपको मजबूत बॉडी, सेफ्टी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस वाली Tata की गाड़ियां पसंद हैं, तो आने वाला साल आपके लिए काफी खास हो सकता है. आइए इन अपकमिंग कारों की लिस्ट पर नजर डालते हैं.

Tata Sierra EV

  • Tata Sierra का नाम सुनते ही लोगों को इसकी आइकॉनिक पहचान याद आ जाती है. ICE वर्जन के बाद अब इसका इलेक्ट्रिक अवतार भी आने वाला है. माना जा रहा है कि Tata Sierra EV 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है. यह SUV दो बैटरी ऑप्शन के साथ आ सकती है और सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है.

Harrier और Safari में आएगा पेट्रोल इंजन

  • अब तक Harrier और Safari डीजल इंजन में आती रही हैं, लेकिन 2026 में Tata इनके पेट्रोल वर्जन भी लॉन्च कर सकती है. इन SUVs में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो करीब 170 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क देगा. इससे उन ग्राहकों को राहत मिलेगी जो पेट्रोल SUV पसंद करते हैं.

Tata Punch EV और ICE दोनों का नया अवतार

  • 2026 में Tata Punch का इलेक्ट्रिक फेसलिफ्ट भी देखने को मिल सकता है. नई Punch EV में बदला हुआ डिजाइन और बड़ी बैटरी मिल सकती है, जिससे ड्राइविंग रेंज बढ़ेगी. इसके साथ ही Punch का पेट्रोल वर्जन भी फेसलिफ्ट के साथ आ सकता है, जिसमें नया डैशबोर्ड, अपडेटेड इंटीरियर और ज्यादा प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

Tata Nexon और Avinya से बढ़ेगा रोमांच

  • 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में Tata Nexon की 3rd जनरेशन आ सकती है. इसमें नया डिजाइन और अपडेटेड इंजन ऑप्शन मिल सकता है. वहीं Tata Avinya कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV होगी, जो नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और भविष्य की झलक दिखाएगी. 2026 Tata Motors के लिए बेहद खास साल साबित हो सकता है. EV से लेकर पेट्रोल SUV तक, कंपनी हर सेगमेंट में नए ऑप्शन लाने की तैयारी में है. अगर आप नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Tata की ये आने वाली गाड़ियां आपके लिए बेहतर choice हो सकती है.

Published at : 31 Dec 2025 04:18 PM (IST)
Tata SUV Launch 2026 Upcoming Tata SUVs Tata New Cars India
