Creta और Grand Vitara की बढ़ेगी टेंशन! जल्द लॉन्च होने जा रही Nissan की फाइव सीटर SUV Tekton

निसान ने भारतीय बाजार में एक बार फिर बड़ी वापसी की तैयारी कर ली है. कंपनी ने अपनी आने वाली SUV का नाम “निसान टेक्टन (Nissan Tecton)” रखा है, जो पुराने मॉडल टेरानो की जगह लेगी. निसान का कहना है कि टेक्टन सिर्फ एक रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से नई और ज्यादा प्रीमियम SUV होगी, जो कंपनी के नई पीढ़ी के SUV पोर्टफोलियो की शुरुआत करेगी. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

डिजाइन और एक्सटीरियर

टेक्टन का डिजाइन निसान की इंटरनेशनल SUV Patrol से काफी हद तक इंस्पायर्ड है. इसका लुक बोल्ड और मस्कुलर है, जो पहली नजर में ही ध्यान खींच लेता है. SUV के फ्रंट में कनेक्टेड LED DRLs, एक बड़ी ग्रिल, और उभरी हुई स्कल्प्टेड लाइन्स दी गई हैं, जो इसके फ्रंट लुक को बहेतर बनाती हैं. रियर साइड में कनेक्टेड टेल लाइट्स, नई बंपर डिटेलिंग और सीधी रूफलाइन SUV को स्टाइलिश लुक देती है. साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसका लुक बॉक्सी होते हुए भी मॉडर्न है. इसमें छिपे हुए डोर हैंडल्स और चौड़े व्हील आर्चेस दिए गए हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

निसान ने अभी तक टेक्टन के इंजन विकल्पों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार, यह SUV केवल पेट्रोल इंजन लाइनअप के साथ आ सकती है. इसमें दो इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है. 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन. टर्बो इंजन वैरिएंट में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी हो सकता है. निसान पहले ही इन इंजनों का इस्तेमाल भारतीय बाजार में कर चुकी है, लेकिन इस बार इन्हें और ज्यादा स्मूद बनाया जाएगा. माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों के मामले में टेक्टन Hyundai Creta, Kia Seltos, और Maruti Grand Vitara जैसी SUVs को कड़ी टक्कर दे सकती है.

इंटीरियर और फीचर्स

दरअसल, अंदर से ये SUV बेहद साफ-सुथरे और टेक्नोलॉजी-बेस्ड डिजाइन पर बेस्ड है. डैशबोर्ड का लेआउट निसान पेट्रोल से इंस्पायर्ड है और इसमें कई हाई-टेक फीचर्स देखने को मिलेंगे. SUV में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, और ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसे एडवांस फीचर्स दिए जाएंगे. कंपनी का कहना है कि टेक्टन को एक सेमी-प्रीमियम SUV सेगमेंट में पोजिशन किया जाएगा, इसलिए इसमें बेहतर बिल्ड क्वालिटी, लक्जरी टच, और कंफर्ट-फोकस्ड डिजाइन देखने को मिलेगा.

लॉन्च टाइमलाइन और मुकाबला

निसान टेक्टन को भारत में 2026 की दूसरी तिमाही (Q2 2026) में लॉन्च करने की योजना है. लॉन्च के बाद यह SUV सीधे Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, और Toyota Hyryder जैसी मिड-साइज SUVs से मुकाबला करेगी. इसके साथ ही, Renault Duster की अगली जनरेशन भी इसकी प्रमुख प्रतिद्वंदी मानी जा रही है, क्योंकि दोनों SUVs एक ही प्लेटफॉर्म शेयर कर सकती हैं. निसान आने वाले समय में भारत में तीन नए मॉडल लाने की योजना बना रही है. इन तीनों में से टेक्टन पहला बड़ा लॉन्च होगा,

