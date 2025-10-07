हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCreta और Grand Vitara की बढ़ेगी टेंशन! जल्द लॉन्च होने जा रही Nissan की फाइव सीटर SUV Tekton

Creta और Grand Vitara की बढ़ेगी टेंशन! जल्द लॉन्च होने जा रही Nissan की फाइव सीटर SUV Tekton

Nissan की Tecton SUV दमदार डिजाइन, टर्बो पेट्रोल इंजन और मॉडर्न फीचर्स के साथ अगले साल भारत में लॉन्च होने वाली है. ये प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV Hyundai Creta को टक्कर देगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Oct 2025 03:28 PM (IST)
Preferred Sources

निसान ने भारतीय बाजार में एक बार फिर बड़ी वापसी की तैयारी कर ली है. कंपनी ने अपनी आने वाली SUV का नाम “निसान टेक्टन (Nissan Tecton)” रखा है, जो पुराने मॉडल टेरानो की जगह लेगी. निसान का कहना है कि टेक्टन सिर्फ एक रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से नई और ज्यादा प्रीमियम SUV होगी, जो कंपनी के नई पीढ़ी के SUV पोर्टफोलियो की शुरुआत करेगी. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

 डिजाइन और एक्सटीरियर

  • टेक्टन का डिजाइन निसान की इंटरनेशनल SUV Patrol से काफी हद तक इंस्पायर्ड है. इसका लुक बोल्ड और मस्कुलर है, जो पहली नजर में ही ध्यान खींच लेता है. SUV के फ्रंट में कनेक्टेड LED DRLs, एक बड़ी ग्रिल, और उभरी हुई स्कल्प्टेड लाइन्स दी गई हैं, जो इसके फ्रंट लुक को बहेतर बनाती हैं. रियर साइड में कनेक्टेड टेल लाइट्स, नई बंपर डिटेलिंग और सीधी रूफलाइन SUV को स्टाइलिश लुक देती है. साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसका लुक बॉक्सी होते हुए भी मॉडर्न है. इसमें छिपे हुए डोर हैंडल्स और चौड़े व्हील आर्चेस दिए गए हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस 

  • निसान ने अभी तक टेक्टन के इंजन विकल्पों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार, यह SUV केवल पेट्रोल इंजन लाइनअप के साथ आ सकती है. इसमें दो इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है. 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन. टर्बो इंजन वैरिएंट में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी हो सकता है. निसान पहले ही इन इंजनों का इस्तेमाल भारतीय बाजार में कर चुकी है, लेकिन इस बार इन्हें और ज्यादा स्मूद बनाया जाएगा. माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों के मामले में टेक्टन Hyundai Creta, Kia Seltos, और Maruti Grand Vitara जैसी SUVs को कड़ी टक्कर दे सकती है.

इंटीरियर और फीचर्स

दरअसल, अंदर से ये SUV बेहद साफ-सुथरे और टेक्नोलॉजी-बेस्ड डिजाइन पर बेस्ड है. डैशबोर्ड का लेआउट निसान पेट्रोल से इंस्पायर्ड है और इसमें कई हाई-टेक फीचर्स देखने को मिलेंगे. SUV में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, और ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसे एडवांस फीचर्स दिए जाएंगे. कंपनी का कहना है कि टेक्टन को एक सेमी-प्रीमियम SUV सेगमेंट में पोजिशन किया जाएगा, इसलिए इसमें बेहतर बिल्ड क्वालिटी, लक्जरी टच, और कंफर्ट-फोकस्ड डिजाइन देखने को मिलेगा.

लॉन्च टाइमलाइन और मुकाबला

निसान टेक्टन को भारत में 2026 की दूसरी तिमाही (Q2 2026) में लॉन्च करने की योजना है. लॉन्च के बाद यह SUV सीधे Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, और Toyota Hyryder जैसी मिड-साइज SUVs से मुकाबला करेगी. इसके साथ ही, Renault Duster की अगली जनरेशन भी इसकी प्रमुख प्रतिद्वंदी मानी जा रही है, क्योंकि दोनों SUVs एक ही प्लेटफॉर्म शेयर कर सकती हैं. निसान आने वाले समय में भारत में तीन नए मॉडल लाने की योजना बना रही है. इन तीनों में से टेक्टन पहला बड़ा लॉन्च होगा,

ये भी पढ़ें:- इस दिवाली 1.14 लाख रुपये से सस्ती मिल रही Hyundai Aura, मारुति डिजायर को देती है टक्कर

Published at : 07 Oct 2025 03:27 PM (IST)
Tags :
Auto News Nissan SUV Nissan Tekton SUV Nissan Tecton Creta Rivals
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

New Mahindra Bolero, Bolero Neo Walkaround: What has changed? | Auto Live
Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर 'फाइनल' बैठक आज, RJD-Congress का गणित!
Taliban FM's India Visit: मुत्तकी के दौरे से Pakistan में खलबली, Jaishankar से होगी मुलाकात
पवन सिंह की पत्नी ज्योति के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचने पर उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, भोजपुरी पावर स्टार मुश्किल में
Bihar Seat Sharing: NDA में सीट बंटवारे पर मंथन, Chirag Paswan की 40 सीटों की मांग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
बॉलीवुड
पाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर बॉलीवुड के शाहरुख खान के आगे हैं धूल, नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क
पाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर बॉलीवुड के शाहरुख खान के आगे हैं धूल, नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क
शिक्षा
अब JEE परीक्षा में आधार कार्ड से होगा केंद्र आवंटन, जानें कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पर असर
अब JEE परीक्षा में आधार कार्ड से होगा केंद्र आवंटन, जानें कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पर असर
जनरल नॉलेज
Room Construction Cost: 10×12 का बनवाना है कमरा, जानें जीएसटी कट के बाद कितना हो गया सस्ता?
10×12 का बनवाना है कमरा, जानें जीएसटी कट के बाद कितना हो गया सस्ता?
ब्यूटी
Leaves Juice For Glowing Skin: 55 की उम्र में भी शक्ल दिखेगी बचपन जैसी मासूम, इन हरी पत्तियों का रस बनाएगा काम
55 की उम्र में भी शक्ल दिखेगी बचपन जैसी मासूम, इन हरी पत्तियों का रस बनाएगा काम
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
Embed widget