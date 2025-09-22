हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोGST 2.0 का असर! आज से सस्ती मिलेंगी आपकी पसंदीदा कार और बाइक, देखें ब्रांड-वाइज पूरी लिस्ट

GST 2.0 का असर! आज से सस्ती मिलेंगी आपकी पसंदीदा कार और बाइक, देखें ब्रांड-वाइज पूरी लिस्ट

GST 2.0 लागू होने के बाद Maruti Alto से लेकर Range Rover SUV और Hero Splendor, Honda Shine जैसी बाइक्स तक सस्ती हो गई हैं. यहां देखें ब्रांड-वाइज पूरी लिस्ट और जानें कितनी बचत होने वाली है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Sep 2025 04:00 PM (IST)

भारत में आज से GST 2.0 लागू हो गया है और इसका सीधा फायदा ग्राहकों को कार और बाइक खरीदने में मिलेगा. सरकार ने टैक्स स्लैब को नया रूप देते हुए इसे 5% और 18% तक सीमित किया है, जबकि लग्जरी कारों और बड़ी बाइक्स पर फ्लैट 40% GST लगाया गया है. इस बदलाव के चलते अब एंट्री-लेवल हैचबैक पर 40,000 रुपये से लेकर प्रीमियम SUV पर 30 लाख रुपये रुपये तक की कटौती हुई है. आइए विस्तार से जानते हैं.

GST 2.0 के तहत सस्ती होने वाली कारें

  • GST 2.0 लागू होने के बाद कई कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतों में कटौती की है. महिंद्रा की गाड़ियों पर 1.56 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है. बोलेरो नियो अब 1.27 लाख रुपये सस्ती हो गई है. XUV 3XO की कीमत में 1.40 से 1.56 लाख रुपये तक की कमी आई है. थार रेंज में 1.35 लाख रुपये तक की कटौती हुई है. स्कॉर्पियो N पर 1.45 लाख रुपये की छूट मिल रही है, जबकि XUV700 अब 1.43 लाख रुपये सस्ती हो गई है.

  • टाटा मोटर्स ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में बदलाव किया है. टियागो अब 75,000 सस्ती हो गई है. नेक्सन पर सबसे ज्यादा 1.55 लाख रुपये की कटौती हुई है. हैरियर की कीमत 1.40 लाख रुपये कम हो गई है और सफारी अब 1.45 लाख रुपये सस्ती हो गई है.

  • टोयोटा की गाड़ियों पर भी बड़ा असर पड़ा है. फॉर्च्यूनर की कीमत 3.49 लाख रुपये घट गई है. लेजेंडर पर 3.34 लाख रुपये की छूट मिल रही है. हिलक्स अब 2.52 लाख रुपये सस्ती हो गई है और वेलफायर पर 2.78 लाख रुपये तक की कटौती हुई है.
  • रेंज रोवर पर भी भारी डिस्काउंट मिल रहा है. Range Rover 4.4P SV LWB पर 30.4 लाख रुपये की छूट दी जा रही है. डिफेंडर रेंज की कीमत में 18.6 लाख रुपये तक की कटौती हुई है. डिस्कवरी अब 9.9 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है.

  • किआ की गाड़ियों पर भी ग्राहकों को राहत मिली है. सोनेट 1.64 लाख रुपये सस्ती हो गई है. सेल्टोस पर 75,000 तक की छूट मिल रही है और कार्निवल पर 4.48 लाख रुपये तक का फायदा दिया जा रहा है.
  • स्कोडा ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में कमी की है. Kodiaq पर 3.3 लाख रुपये की GST कटौती हुई है, जबकि Slavia पर 63,000 तक की कमी आई है.
  • हुंडई की गाड़ियों में भी राहत दी गई है. वेन्यू अब 1.23 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है. क्रेटा पर 72,145 की छूट मिल रही है और ट्यूसॉन की कीमत में 2.4 लाख रुपये की कमी आई है.

  • मारुति सुजुकी की गाड़ियों की कीमतें भी कम हुई हैं. ऑल्टो K10 अब 40,000 सस्ती हो गई है. स्विफ्ट पर 58,000, डिजायर पर 61,000 और ब्रेज़ा पर 78,000 की कटौती हुई है. फ्रॉन्क्स अब 68,000 सस्ती हो गई है. जिम्नी की कीमत में 1.14 लाख रुपये की कमी आई है और इन्विक्टो अब 2.25 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है. निसान की मैग्नाइट CVT भी 97,000 से 1 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है.

GST 2.0 के तहत सस्ती होने वाली बाइक्स

  • GST 2.0 का असर टू-व्हीलर्स पर भी पड़ा है. भारत के 98% टू-व्हीलर मार्केट में बिकने वाली 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स और स्कूटर की कीमतों में 5,000 से 21,000 तक की कमी आई है. होंडा टू-व्हीलर्स ने अपनी कई गाड़ियों के दाम घटाए हैं.

  • Activa 110 अब 7,874 सस्ती हो गई है. Shine 100 की कीमत में 5,672 की कमी आई है. Unicorn पर 9,948 का फायदा मिल रहा है. Hornet 2.0 पर 13,026 और NX200 पर 13,978 की कटौती की गई है. CB350 H’ness अब 18,598 सस्ती हो गई है और CB350RS पर 18,857 तक की छूट दी गई है.

  • Hero Splendor और Shine 125 पर भी 7,000 से 9,000 तक की बचत हो रही है. Bajaj Pulsar और TVS Apache जैसी बाइक्स पर 8,000 से 15,000 तक की कीमतें घटी हैं. Royal Enfield Classic 350 पर लगभग 21,000 की बचत मिल रही है.

इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कोई बदलाव नहीं

बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले की तरह 5% GST लागू रहेगा. इसका मतलब है कि Ola S1 Pro, Ather 450X और Tata Tiago EV जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा. GST 2.0 लागू होने से भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी कीमतों में कटौती हुई है. Maruti Suzuki जैसी बजट कारों से लेकर Range Rover जैसी लक्जरी SUVs और Hero Splendor जैसी कम्यूटर बाइक्स तक अब पहले से सस्ती मिल रही हैं. यह बदलाव खासकर मिडिल-क्लास ग्राहकों और पहली बार खरीदारी करने वालों के लिए बड़ी राहत साबित होगा.

ये भी पढ़ें; Maruti Brezza से लेकर Hyundai Venue तक, आज से इन SUV पर होगी लाखों की बचत, जानें डिटेल्स

Published at : 22 Sep 2025 04:00 PM (IST)
