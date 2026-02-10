फरवरी 2026 भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए बेहद खास रहने वाली है. इस महीने भारत में दो बड़ी और प्रीमियम फुल-साइज SUVs लॉन्च होने जा रही हैं, जो सीधे टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देंगी. इनमें पहली MG Majestor और दूसरी Volkswagen Tayron R-Line है. MG Majestor को पहले ही 2025 भारत मोबिलिटी शो में पेश किया जा चुका है और इसे 12 फरवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा. वहीं Volkswagen Tayron R-Line की प्री-बुकिंग 51,000 की टोकन राशि पर शुरू हो चुकी है और यह भी जल्द ही बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.

टोयोटा फॉर्च्यूनर समेत इन SUVs से होगा मुकाबला

MG Majestor और Volkswagen Tayron R-Line दोनों ही 7-सीटर फुल-साइज SUVs होंगी. भारतीय बाजार में इनका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन और MG ग्लॉस्टर जैसी गाड़ियों से होगा. अच्छी बात यह है कि दोनों नई SUVs की कीमतें भी काफी प्रतिस्पर्धी हो सकती हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी शुरुआती कीमत 50 लाख रुपये से कम हो सकती है, जिससे प्रीमियम SUV सेगमेंट में मुकाबला और तेज हो जाएगा.

Volkswagen Tayron R-Line

Volkswagen Tayron R-Line, असल में Tiguan R-Line का 3-रो यानी 7-सीटर वर्जन है. इसे भारत में CKD किट के जरिए लोकली असेंबल किया जाएगा. इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 204 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क देगा. यह SUV 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार सिर्फ 7.3 सेकंड में पकड़ सकती है. फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीटें और कई एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेंगी.

MG Majestor

MG Majestor, MG Gloster का ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम वर्जन होगी. इसमें 2.0 लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 216 bhp पावर और 479 Nm टॉर्क जनरेट करेगा. इसके साथ AWD सिस्टम और लग्जरी फीचर्स का शानदार कॉम्बिनेशन मिलेगा.

ये भी पढ़ें: देश की सबसे सस्ती हाइब्रिड SUV पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट, जानिए मार्केट में राइवल्स