हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMahindra XEV 9S की पहली झलक आई सामने, 27 नवंबर को होगी लॉन्च, टाटा कर्व और आयोनिक 7 से होगा मुकाबला

Mahindra XEV 9S की पहली झलक आई सामने, 27 नवंबर को होगी लॉन्च, टाटा कर्व और आयोनिक 7 से होगा मुकाबला

महिंद्रा जल्द भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक 7सीटर SUV XEV 9S लॉन्च करने जा रही है. 27 नवंबर 2025 को डेब्यू करेगी ये SUV, जिसमें प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे. ये कार टाटा कर्व और हुंडई आयोनिक 7 को टक्कर देगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Nov 2025 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. इसी तेजी के बीच Mahindra भी अब अपने नए इलेक्ट्रिक मॉडल XEV 9S के साथ एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. कंपनी ने हाल ही में इस SUV का टीजर वीडियो और इंटीरियर की पहली झलक जारी की है, जिससे ऑटो प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. महिंद्रा ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि XEV 9S का अनवेलिंग 27 नवंबर 2025 को किया जाएगा. आइए विस्तार से जानते हैं.

XEV 9S का डिजाइन और इंटीरियर

  • महिंद्रा के नए टीजर में दिखाया गया है कि XEV 9S का इंटीरियर डिजाइन काफी हद तक XEV 9e से प्रेरित है. SUV के अंदर तीन बड़ी 12.3-इंच की डिजिटल स्क्रीन दी गई हैं-एक ड्राइवर के लिए, दूसरी इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और तीसरी फ्रंट पैसेंजर के लिए. डैशबोर्ड पर टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर चमकता हुआ इन्फिनिटी लोगो नजर आता है. यह लोगो महिंद्रा की नई EV पहचान को दर्शाता है. केबिन के अंदर लेदर अपहोल्स्ट्री, मेटल फिनिश और एंबियंट लाइटिंग का बेहतरीन संयोजन देखने को मिलता है, जो इसे बेहद प्रीमियम एहसास देता है. SUV में बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है, जो केबिन को खुला और शानदार बनाता है. 

Mahindra XEV 9S के फीचर्स

  • Mahindra XEV 9S फीचर्स के मामले में एक हाई-टेक और लग्जरी SUV है. इसमें फ्रंट पैसेंजर के लिए अलग स्क्रीन, Harman Kardon का 16-स्पीकर साउंड सिस्टम और Dolby Atmos सपोर्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स शामिल हैं. साथ ही SUV में वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, रिमोट पार्किंग फीचर, पावर्ड टेलगेट, पैनोरमिक सनरूफ, और एंबियंट लाइटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं. सेफ्टी और ड्राइविंग कम्फर्ट बढ़ाने के लिए इसमें लेवल-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) भी शामिल किया गया है. इन सभी फीचर्स की वजह से XEV 9S अपने सेगमेंट की सबसे फीचर-लोडेड इलेक्ट्रिक SUV बन जाती है.

बैटरी और रेंज

  • महिंद्रा XEV 9S में वही बैटरी सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता है जो XEV 9e में देखने को मिला था. कंपनी इसे दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश करने की तैयारी में है. पहला वर्जन 79 kWh बैटरी पैक के साथ आएगा, जो करीब 656 किलोमीटर की रेंज देगा. इसमें DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे यह लंबी यात्राओं के लिए बेहतर साबित होगा. दूसरा वर्जन 59 kWh बैटरी पैक के साथ आएगा, जिसकी रेंज लगभग 542 किलोमीटर होगी.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

  • Mahindra XEV 9S का एक्सटीरियर डिजाइन मॉडर्न और बोल्ड है. इसके LED हेडलैम्प्स, फ्लश डोर हैंडल्स और एरोडायनामिक बॉडी स्ट्रक्चर इसे भविष्य की डिजाइन भाषा का एहसास देते हैं. SUV में बड़े 21-इंच अलॉय व्हील्स, मस्क्युलर बॉडी लाइन्स और स्लोपिंग रूफ डिजाइन दिया गया है, जो इसे एक प्रीमियम और बेहतर लुक देता है. बिल्ड क्वालिटी के मामले में महिंद्रा ने इसे हाई-स्ट्रेंथ बॉडी स्ट्रक्चर से तैयार किया है, जिससे यह न केवल सुरक्षित बल्कि आरामदायक ड्राइविंग अनुभव भी देती है.

लॉन्च डेट और संभावित कीमत

  • महिंद्रा 27 नवंबर 2025 को भारत में XEV 9S को आधिकारिक रूप से लॉन्च करेगी. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Tata Harrier EV, Hyundai Ioniq 5, और MG ZS EV जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs से होगा. कंपनी इसे अपने “Born Electric” ब्रांड के तहत पेश करने जा रही है. कीमत की बात करें तो इसके 40 लाख से 45 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच लॉन्च होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें:-

आ गई Royal Enfield Bullet 650, पावरफुल इंजन के साथ मिलेंगे ये शानदार फीचर्स, जानें डिटेल्स 

Published at : 07 Nov 2025 03:11 PM (IST)
Tags :
Features Mahindra Electric SUV Mahindra XEV 9S XEV 9S XEV 9S Range
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
क्रिकेट
'पिछली गलतियों से सीखा...', ऑस्ट्रेलिया से चौथा टी-20 जीतकर क्या बोले अक्षर पटेल
'पिछली गलतियों से सीखा...', ऑस्ट्रेलिया से चौथा टी-20 जीतकर क्या बोले अक्षर पटेल
हेल्थ
Gallbladder Problems: ये 4 लक्षण नजर आएं तो समझ जाएं गॉलब्लैडर में बनने लगा स्टोन, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर
ये 4 लक्षण नजर आएं तो समझ जाएं गॉलब्लैडर में बनने लगा स्टोन, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर
ट्रेंडिंग
1 ट्रिलियन डॉलर सैलरी पर एलन मस्क का अनोखा जश्न, रोबोट संग डांस फ्लोर पर नाचे
1 ट्रिलियन डॉलर सैलरी पर एलन मस्क का अनोखा जश्न, रोबोट संग डांस फ्लोर पर नाचे
जनरल नॉलेज
इस देश में जाते ही करोड़पति बन जाते हैं भारतीय, सिर्फ 1000 में मिल जाता है फाइव स्टार होटल
इस देश में जाते ही करोड़पति बन जाते हैं भारतीय, सिर्फ 1000 में मिल जाता है फाइव स्टार होटल
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
Embed widget