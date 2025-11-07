भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. इसी तेजी के बीच Mahindra भी अब अपने नए इलेक्ट्रिक मॉडल XEV 9S के साथ एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. कंपनी ने हाल ही में इस SUV का टीजर वीडियो और इंटीरियर की पहली झलक जारी की है, जिससे ऑटो प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. महिंद्रा ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि XEV 9S का अनवेलिंग 27 नवंबर 2025 को किया जाएगा. आइए विस्तार से जानते हैं.

XEV 9S का डिजाइन और इंटीरियर

महिंद्रा के नए टीजर में दिखाया गया है कि XEV 9S का इंटीरियर डिजाइन काफी हद तक XEV 9e से प्रेरित है. SUV के अंदर तीन बड़ी 12.3-इंच की डिजिटल स्क्रीन दी गई हैं-एक ड्राइवर के लिए, दूसरी इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और तीसरी फ्रंट पैसेंजर के लिए. डैशबोर्ड पर टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर चमकता हुआ इन्फिनिटी लोगो नजर आता है. यह लोगो महिंद्रा की नई EV पहचान को दर्शाता है. केबिन के अंदर लेदर अपहोल्स्ट्री, मेटल फिनिश और एंबियंट लाइटिंग का बेहतरीन संयोजन देखने को मिलता है, जो इसे बेहद प्रीमियम एहसास देता है. SUV में बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है, जो केबिन को खुला और शानदार बनाता है.

Mahindra XEV 9S के फीचर्स

Mahindra XEV 9S फीचर्स के मामले में एक हाई-टेक और लग्जरी SUV है. इसमें फ्रंट पैसेंजर के लिए अलग स्क्रीन, Harman Kardon का 16-स्पीकर साउंड सिस्टम और Dolby Atmos सपोर्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स शामिल हैं. साथ ही SUV में वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, रिमोट पार्किंग फीचर, पावर्ड टेलगेट, पैनोरमिक सनरूफ, और एंबियंट लाइटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं. सेफ्टी और ड्राइविंग कम्फर्ट बढ़ाने के लिए इसमें लेवल-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) भी शामिल किया गया है. इन सभी फीचर्स की वजह से XEV 9S अपने सेगमेंट की सबसे फीचर-लोडेड इलेक्ट्रिक SUV बन जाती है.

बैटरी और रेंज

महिंद्रा XEV 9S में वही बैटरी सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता है जो XEV 9e में देखने को मिला था. कंपनी इसे दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश करने की तैयारी में है. पहला वर्जन 79 kWh बैटरी पैक के साथ आएगा, जो करीब 656 किलोमीटर की रेंज देगा. इसमें DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे यह लंबी यात्राओं के लिए बेहतर साबित होगा. दूसरा वर्जन 59 kWh बैटरी पैक के साथ आएगा, जिसकी रेंज लगभग 542 किलोमीटर होगी.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

Mahindra XEV 9S का एक्सटीरियर डिजाइन मॉडर्न और बोल्ड है. इसके LED हेडलैम्प्स, फ्लश डोर हैंडल्स और एरोडायनामिक बॉडी स्ट्रक्चर इसे भविष्य की डिजाइन भाषा का एहसास देते हैं. SUV में बड़े 21-इंच अलॉय व्हील्स, मस्क्युलर बॉडी लाइन्स और स्लोपिंग रूफ डिजाइन दिया गया है, जो इसे एक प्रीमियम और बेहतर लुक देता है. बिल्ड क्वालिटी के मामले में महिंद्रा ने इसे हाई-स्ट्रेंथ बॉडी स्ट्रक्चर से तैयार किया है, जिससे यह न केवल सुरक्षित बल्कि आरामदायक ड्राइविंग अनुभव भी देती है.

लॉन्च डेट और संभावित कीमत

महिंद्रा 27 नवंबर 2025 को भारत में XEV 9S को आधिकारिक रूप से लॉन्च करेगी. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Tata Harrier EV, Hyundai Ioniq 5, और MG ZS EV जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs से होगा. कंपनी इसे अपने “Born Electric” ब्रांड के तहत पेश करने जा रही है. कीमत की बात करें तो इसके 40 लाख से 45 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच लॉन्च होने की उम्मीद है.

