ये है देश की सबसे सस्ती डीजल SUV, कीमत सिर्फ 7.99 लाख रुपये, खरीदने से पहले जानिए डिटेल्स

महिंद्रा बोलेरो देश की पॉपुलर एसयूवी है, जिसकी कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है. इतना ही नहीं महिंद्रा बोलेरो देश की सबसे सस्ती डीजल एसयूवी बन गई है. अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ 7-सीटर कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए नई बोलेरो बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. आइए जानते हैं कि नई महिंद्रा बोलेरो कितनी कीमत पर लांच हुई है?

क्या है गाड़ी की नई कीमत?

महिंद्रा बोलरो 2025 की शुरुआती वेरिएंट B4 की एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपये है, जो इसे बाजार की सबसे सस्ती 7-सीटर डीजल SUV बनाती है. इसके टॉप वेरिएंट B6(O) की कीमत 10.91 लाख रुपये तक जाती है.

गाड़ी में किए गए ये अपडेट

बोलेरो नियो में फ्रंट ग्रिल को सिल्वर एक्सेंट के साथ अपडेट किया गया है, जिससे इसका लुक और प्रीमियम लगता है. इसमें नए 16-इंच के अलॉय व्हील्स जोड़े गए हैं और साइड प्रोफाइल पहले की तरह दमदार दिखती है. पीछे स्पेयर व्हील अब भी मौजूद है, लेकिन इसमें Jeans Blue और Concrete Grey जैसे नए कलर ऑप्शंस दिए गए हैं, जो इसे और आकर्षक बनाते हैं.

Mahindra Bolero Neo का पावरट्रेन

नई बोलेरो नियो में वही भरोसेमंद 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 100 बीएचपी की पावर जनरेट करता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. महिंद्रा का कहना है कि इस बार SUV की राइड क्वालिटी और हैंडलिंग को पहले से बेहतर बनाया गया है, जिससे यह शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में आराम से चल सकेगी.

महिंद्रा ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV Bolero को भी पहली बार टचस्क्रीन और नए डिजाइन के साथ अपग्रेड किया है. इसमें नई ग्रिल, नए अलॉय व्हील्स और अपडेटेड फॉग लैम्प्स दिए गए हैं. इंटीरियर में स्टीयरिंग कंट्रोल्स और कुछ नई कम्फर्ट फीचर्स जोड़े गए हैं, जिससे यह अब ज्यादा मॉडर्न फील होती है.

