इंडियन मार्केट में होंडा शाइन और हीरो स्प्लेंडर प्लस किफायती कम्यूटर बाइक्स के तौर पर जानी जाती हैं. नए जीएसटी रेट 2025 के बाद ये दोनों बाइक्स अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि टू-व्हीलर्स पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गई है, जिसके बाद बाइक खरीदना सस्ता हो गया है. आइए जानते हैं कि जीएसटी कटौती के बाद Splendor या शाइन, किसे खरीदने में ज्यादा फायदा होने वाला है?

जीएसटी कटौती के बाद हीरो सुपर स्प्लेंडर XTEC के दोनों वेरिएंट्स की कीमतों में लगभग 7 हजार रुपये तक की कमी आ गई है. ऐसे में अब यह बाइक पहले से किफायती हो गई है. सुपर स्प्लेंडर XTEC Disc Brake की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 82 हजार 305 रुपये हो गई है. इसके अलावा सुपर स्प्लेंडर XTEC Drum ब्रेक OBD2B वेरिएंट की कीमत 78 हजार 618 रुपये एक्स-शोरूम है. वहीं होंडा शाइन 125 की कीमत की बात करें तो यह पहले 85 हजार 590 रुपये थी, जिसे जीएसटी कटौती के बाद 77 हजार 31 हजार रुपये कर दिया जाएगा.

Hero Splendor vs Honda Shine का पावरट्रेन

हीरो स्प्लेंडर प्लस में एयर कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर, OHC इंजन लगा है. बाइक में लगे इस इंजन से 8,000 rpm पर 5.9 kW की पावर मिलती है और 6,000 rpm पर 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. ये मोटरसाइकिल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आती है. हीरो की इस बाइक की टॉप-स्पीड 87 kmph है. इस मोटरसाइकिल में 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन लगा है.

होंडा शाइन में 4-स्ट्रोक, SI, BS-VI इंजन लगा है. होंडा की इस बाइक में लगे इंजन से 7,500 rpm पर 7.9 kW की पावर और 6,000 rpm पर 11 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस बाइक के इंजन के साथ 5-स्पीड ट्रांसमिशन लगा है. होंडा शाइन की टॉप-स्पीड 102 kmph है. ये बाइक PGM-Fi फ्यूल सिस्टम के साथ आती है.

