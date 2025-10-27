हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHero Splendor vs Honda Shine: डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती

Hero Splendor vs Honda Shine: डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती

Hero Splendor vs Honda Shine: अगर आप जीएसटी कटौती के बाद इन दोनों बाइक में से किसी एक को खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन-सी बाइक खरीदना आपके लिए सस्ता रहेगा?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 27 Oct 2025 10:31 AM (IST)
Preferred Sources

इंडियन मार्केट में होंडा शाइन और हीरो स्प्लेंडर प्लस किफायती कम्यूटर बाइक्स के तौर पर जानी जाती हैं. नए जीएसटी रेट 2025 के बाद ये दोनों बाइक्स अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि टू-व्हीलर्स पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गई है, जिसके बाद बाइक खरीदना सस्ता हो गया है. आइए जानते हैं कि जीएसटी कटौती के बाद Splendor या शाइन, किसे खरीदने में ज्यादा फायदा होने वाला है?

जीएसटी कटौती के बाद हीरो सुपर स्प्लेंडर XTEC के दोनों वेरिएंट्स की कीमतों में लगभग 7 हजार रुपये तक की कमी आ गई है. ऐसे में अब यह बाइक पहले से किफायती हो गई है. सुपर स्प्लेंडर XTEC Disc Brake की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 82 हजार 305 रुपये हो गई है. इसके अलावा सुपर स्प्लेंडर XTEC Drum ब्रेक OBD2B वेरिएंट की कीमत 78 हजार 618 रुपये एक्स-शोरूम है. वहीं होंडा शाइन 125 की कीमत की बात करें तो यह पहले 85 हजार 590 रुपये थी, जिसे जीएसटी कटौती के बाद 77 हजार 31 हजार रुपये कर दिया जाएगा.

Hero Splendor vs Honda Shine का पावरट्रेन

हीरो स्प्लेंडर प्लस में एयर कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर, OHC इंजन लगा है. बाइक में लगे इस इंजन से 8,000 rpm पर 5.9 kW की पावर मिलती है और 6,000 rpm पर 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. ये मोटरसाइकिल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आती है. हीरो की इस बाइक की टॉप-स्पीड 87 kmph है. इस मोटरसाइकिल में 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन लगा है.

होंडा शाइन में 4-स्ट्रोक, SI, BS-VI इंजन लगा है. होंडा की इस बाइक में लगे इंजन से 7,500 rpm पर 7.9 kW की पावर और 6,000 rpm पर 11 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस बाइक के इंजन के साथ 5-स्पीड ट्रांसमिशन लगा है. होंडा शाइन की टॉप-स्पीड 102 kmph है. ये बाइक PGM-Fi फ्यूल सिस्टम के साथ आती है.

यह भी पढ़ें:-

फुल टैंक पर चलती है 1200 KM, क्या 2 लाख की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Toyota Hyryder? जानें राइवल्स 

Published at : 27 Oct 2025 10:30 AM (IST)
Tags :
Honda Shine Hero Splendor Hero Splendor Vs Honda Shine GST Reforms 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
दिल्ली NCR
DU छात्रा पर एसिड अटैक से स्टूडेंट्स में रोष, NSUI और SFI का प्रदर्शन, ABVP ने पुलिस से की यह मांग
DU छात्रा पर एसिड अटैक से स्टूडेंट्स में रोष, NSUI और SFI का प्रदर्शन, ABVP ने पुलिस से की यह मांग
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
Advertisement

वीडियोज

DU की छात्रा पर हुआ एसिड अटैक, रिपोर्ट में जो आया वो सुनकर रह जाएंगे दंग
यमुना के पानी पर AAP का चैलेंज BJP ने किया स्वीकार, रविंद्र नेगी पी गए मटमैला पानी
दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD
Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
दिल्ली NCR
DU छात्रा पर एसिड अटैक से स्टूडेंट्स में रोष, NSUI और SFI का प्रदर्शन, ABVP ने पुलिस से की यह मांग
DU छात्रा पर एसिड अटैक से स्टूडेंट्स में रोष, NSUI और SFI का प्रदर्शन, ABVP ने पुलिस से की यह मांग
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
बॉलीवुड
सलमान खान ने जीजा आयुष शर्मा पर लुटाया प्यार, खास अंदाज में किया बर्थडे विश
सलमान खान ने जीजा आयुष शर्मा पर लुटाया प्यार, खास अंदाज में किया बर्थडे विश
हेल्थ
Signs of pancreatic cancer: पैरों में दिखें ये 4 लक्षण तो समझ जाएं पैनक्रियाटिक कैंसर ने बॉडी में बना लिया घर, गलती से भी न करें इग्नोर
पैरों में दिखें ये 4 लक्षण तो समझ जाएं पैनक्रियाटिक कैंसर ने बॉडी में बना लिया घर, गलती से भी न करें इग्नोर
जनरल नॉलेज
Gold Silver On Sweets: मिठाइयों पर क्यों लगता है सोने-चांदी का वर्क, जानें क्या है इसके पीछे की वजह और इतिहास
मिठाइयों पर क्यों लगता है सोने-चांदी का वर्क, जानें क्या है इसके पीछे की वजह और इतिहास
हेल्थ
हेल्दी होने के बजाय बीमार हो सकते हैं आप....ओवरटेस्टिंग सिंड्रोम बढ़ा सकता है एंग्जाइटी
हेल्दी होने के बजाय बीमार हो सकते हैं आप....ओवरटेस्टिंग सिंड्रोम बढ़ा सकता है एंग्जाइटी
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget